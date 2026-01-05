Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının son enflasyonun verisini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 30,89 oldu.

TÜİK 2025 enflasyonunu açıkladı! Milyonlarca emekli ve memurun zammı bu orana göre hesaplanacak

Bu veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağ-Kur emeklisinin alacağı enflasyon farkı da ortaya çıktı. Maaş ve aylıklara yapılacak enflasyon farkı bu orana göre hesaplandı.

Buna göre yapılacak zam oranları şöyle:

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri: Yüzde 12,19 zam.

Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 18,60 zam.

Öte yandan en düşük emekli aylığı 16.881 TL’den enflasyon farkıyla 18.939 TL çıkarken, TBMM'de kök maaşlara düzenleme yapılması gerekiyor.

YENİ MAAŞ TABLOSU

Enflasyonun açıklanması ile birlikte gözler yeni maaşlara çevrildi. İşte meslek meslek memur ve emeklilerin 2026 Ocak ayı itibarıyla alacakları maaşlar:

TÜİK enflasyonu sonrası yeni memur maaşları

Memur maaşlarına gelen zamlar bu şekildeyken emekli memur aylıklarının ne kadar olduğu da merak ediliyor. En düşüğünden en yükseğine emekli memur aylıkları şu şekilde:

Ocak 2026 itibarıyla emekli memur aylıkları

Aylıklarına enflasyon farkı yansıyacak olan bir diğer grup da SSK ve Bağ-Kur emeklileri oldu. Ocak 2026'dan sonra emeklilerin aylıkları şu şekilde olacak:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları

GÖZLER REFAH PAYI VE KABİNE TOPLANTISINDA

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 12,19 olarak belirlenmesinin ardından gözler refah payı düzenlemesine çevrildi.

En düşük emekli aylığında yasal düzenleme riski! Gözler TBMM'de

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki farkın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi refah payı verilerek kapatılıp kapatılmayacağı bugün netleşecek. Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında ele alınacak.