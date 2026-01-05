En düşük emekli aylığında yasal düzenleme riski! Gözler TBMM'de

TÜİK'in 2025 yılının son enflasyon verisini açıklamasının ardından milyonlarca emeklinin alacağı enflasyon farkı belli oldu. Emekli aylıklarına yüzde 12,18 zam yapılacak. Ancak bu zammın en düşük emekli aylıklarına yansıması için TBMM'de düzenleme gerekiyor.

Milyonlarca emeklinin aylardır beklediği Ocak zammı belli.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı verileriyle birlikte 2026 yılının ilk altı ayı için uygulanacak zam oranları netleşti.

2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun %12,18 çıkmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak.

Ancak bu zam, milyonlarca emeklinin "kök maaş" çıkmazında yasal düzenleme yapılmazsa aylıklara yansımayacak. Bu nedenle Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

TÜİK'in bu zammı otomatik olarak hesaplara yansımıyor. Çünkü 18 bin 937 TL bir "kök maaş" değil, "taban aylık" düzenlemesi gerektiriyor.

NEDEN DÜZENLEME GEREKİYOR?

Kök Maaş Çıkmazı: Örneğin; kök maaşı 14.000 TL olan bir emekli, zaten aylardır Hazine desteğiyle 16.881 TL alıyordu. TÜİK’in %12,18’lik zammı bu kişinin kendi maaşına (14.000 TL) yapıldığında yeni maaşı 15.705 TL’de kalıyor. Yani aslında zam, mevcut 16.881 TL’nin bile altında kalıyor.

Yasal Zorunluluk: "En düşük emekli maaşı 18.937 TL olacak" diyebilmek için 5510 sayılı kanuna ek madde eklenmesi gerekiyor. Bu düzenleme yapılmazsa, kök maaşı düşük olan 4 milyon emekli "sıfır zam" alacak.

Torba Yasa Takvimi: AKP grubunun önümüzdeki hafta bu düzenlemeyi içeren "Torba Yasa" teklifini Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Düzenleme yasalaşana kadar emekliler eski maaşlarını almaya devam edecek, farklar ise daha sonra hesaplara yatacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

