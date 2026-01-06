Şimşek onayladı: Memur ve memur emeklisine zam

Şimşek onayladı: Memur ve memur emeklisine zam
Yayınlanma:
Enflasyonun açıklanması ile 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak memur ve memur emeklisi zammı Mehmet Şimşek'in imzası ile onaylandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyen Ocak 2026 dönemi mali ve sosyal haklara ilişkin genelge, Bakan Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı

Bu imzayla birlikte; memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı ile işçilerin işten ayrılırken alabileceği en yüksek kıdem tazminatı tutarı resmen netleşti.

MAAŞLARA YÜZDE 18,60 ARTIŞ

2023/09/16/bankafaiz1.jpeg

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak artış oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Söz konusu düzenleme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yapılacak artışın yanı sıra, sosyal haklar ve ek ödemeler de bu oran üzerinden hesaplanacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatının üst sınırı da yeniden belirlendi. 2026 yılının ilk yarısı için uygulancak kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruş oldu. Bu rakam, brüt maaşı bu tutarın üzerinde olan çalışanların, kıdem tazminatı alırken bu sınır üzerinden ödeme alacağı anlamına geliyor.

MEMUR KATSAYILARI YENİDEN BELİRLENDİ

2023/10/18/merkez-bankasi-faiz1.jpg

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde maaş hesaplamalarında kullanılan katsayılar da güncellendi. Yeni düzenlemeye göre katsayılar şu şekilde oluştu:

Aylık Katsayı: 1,387871

Taban Aylık Katsayısı: 22,722793

Yan Ödeme Katsayısı: 0,440141

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Ekonomi
En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!
En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!
BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi!
BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi!