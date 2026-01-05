Memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin dört gözle beklediği TÜİK'in enflasyon verisi açıklandı.

2026 yılıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşları zamlandı. 8. Dönem Toplu Sözleşmesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Aralık ayı verisiyle birlikte 2025 yılının son 6 aylık enflasyon tablosu netleşti. En düşük emekli memur maaşı 22 bin 671, en düşük memur maaşı da 50 bin 503 lira.

Bu kapsamda Ocak ayındaki zam üç kalemden oluştu: yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı, yüzde 5,9 enflasyon farkı ve taban aylığa 1.000 lira artış.

Bunlarla birlikte zam oranı yüzde 17,55 olarak hesaplanmıştı. Ancak Aralık 2025 enflasyon verisine göre bu oran daha da yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 0,89 olarak açıkladı. Böylece temmuzdan aralığa kadar olan 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12,19’a ulaştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez, son 6 ayın enflasyonu kadar zam alıyor. Aralık verisinin eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu oran, emeklilerin Ocak 2026 maaşlarına yansıyacak.

MEMURA YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Temmuz–aralık dönemindeki enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Buna, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi gereği yüzde 11 oranında sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61’e ulaştı.

Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte en düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği dâhil 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi.

En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıktı. Buna toplu sözleşme gereği 1000 lira ilave edilerek toplam 27 bin 887 lira olarak belirlendi.

Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!

Açıklanan zam oranları, memur, memur emeklisi ve SGK ile Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 maaşlarına yansıyacak.

Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile ilerleyen günlerde en düşük emekli maaşı 18.938,73 TL'ye yükseltilecek.