Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak

Geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, birçok kenti beyaza bürüdü. Hava durumu paylaşımlarıyla bilinen Hava Forum, X hesabından yaptığı açıklamada, kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgasının Türkiye’ye doğru ilerlediğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, birçok kenti beyaza bürürken; megakent İstanbul da bu iller arasında yer aldı. Kısa süren yağışın ardından ise gözler yeniden Meteoroloji’den gelecek yeni değerlendirmelere çevrildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken, gelen son dakika uyarısı kar ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

"GERÇEK KIŞ HENÜZ BAŞLAMADI"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki tahminlerde önümüzdeki hafta işaret edilirken, Hava Forum'dan da bir paylaşım geldi.

Hava durumu paylaşımlarıyla tanınan Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda, kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgasının Türkiye’ye doğru ilerlediğini bildirdi.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, yeni soğuk hava dalgası ile ilgili yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“Kontinental polar kökenli sert bir soğuk hava dalgası yola çıkmaya hazırlanıyor. Şayet gelirse İstanbul'da bile öğrencileri sevindirecek gelişmeler olabilir. 12-16 Ocak arası birinci dalga heyecan verici gelişmeleri yakın takipteyiz. Gerçek kış henüz başlamadı, bol yağışlar yolda…”

karrrrrr.jpg

Paylaşımda, söz konusu sistemin etkili olması halinde İstanbul’da dahi öğrencileri sevindirecek gelişmelerin yaşanabileceği ifade edilirken, özellikle 12-16 Ocak tarihleri arasındaki birinci dalganın yakından takip edildiği belirtildi.

havaforumm.jpg

Hava Forum, bu sürecin “heyecan verici” gelişmelere sahne olabileceğine dikkat çekti.

kar-yagisii.jpg

Açıklamada ayrıca, gerçek kış şartlarının henüz başlamadığı, önümüzdeki dönemde bol yağışlı bir sürecin beklendiği vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

