İŞKUR İspanya'da işe sokacak: 200 bin kişi alınacak

İŞKUR İspanya'da işe sokacak: 200 bin kişi alınacak
Yayınlanma:
Endülüslü Sendikalar Birliği ile protokol yapan İŞKUR İspanya'da işe sokacak... Protokolde yer alan meslek grubundan en az 200 bin kişi alınacak.

İŞKUR'dan verdiği bilgilere göre, Geçtiğimiz yıl İspanya'yı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İspanya Çalışma Bakanlığı'nın talebi üzerine iki ülke arasında istihdam alanında işbirliği yapılmasını konuştu.

O konuşmanın ardından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği yapıldı.

İŞKUR İSPANYA'DA İŞ BULUYOR

Bu doğrultuda İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu USINTRA arasında İspanya'da artan ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolü hazırlandı.

iskur-ispanyada-ise-sokacak-200-bin-kisi-alinacak-4.jpg

Söz konusu protokol, önceki günlerde İŞKUR'da düzenlenen törende İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile USINTRA Genel Müdürü Rafael Perales Romero tarafından imzalandı.

iskur-ispanyada-ise-sokacak-200-bin-kisi-alinacak-3.jpg

Protokol kapsamında Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor.

Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okuduAsgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu

İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek.

200 BİN KİŞİ ALINACAK

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, İspanya'nın ağır vasıta şoför ihtiyacını bildirmesi üzerine bu çalışmanın başlatıldığını söyledi.

iskur-ispanyada-ise-sokacak-200-bin-kisi-alinacak-5.jpg

Bolat, "İŞKUR Aday Havuzu'muzda yaptığımız incelemelerde İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamaya yönelik işbirliği yapabileceğimizi değerlendirdik. Aday havuzumuzda bulunan gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışmaya ilişkin yeni bir fırsat sunmak istedik." diye konuştu.

İş ilanlarının ilerleyen günlerde açılacağını belirten Bolat, başvuruların İŞKUR internet sitesinden alınacağını bildirdi.

Bolat, ilk aşamada ağır vasıta şoförü ehliyetini 2009 öncesinde alanların başvurabileceğini ifade ederek, şoförlerin yıllık 25-35 bin avro gelir sağlayabileceklerini dile getirdi. Adaylara USINTRA tarafından bir ay çevrim içi dil kursu ve İspanya'da bir haftalık mesleki eğitim verileceğini belirten Bolat, kurs boyunca adayların giderlerinin USINTRA tarafından karşılanacağını söyledi.

iskur-ispanyada-ise-sokacak-200-bin-kisi-alinacak-2.jpg

Bolat, haftada 40-80 şoförün İspanya'ya gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Yurt dışı istihdamına ilişkin ilanlarımız, genellikle iş arayanlarımız tarafından fazla rağbet görebiliyor. Sayı olarak bir şey söylemek şu an zor ancak bu ilanların da rağbet göreceğini düşünüyoruz." dedi.

iskur-ispanyada-ise-sokacak-200-bin-kisi-alinacak-6.jpg

İstihdam ilanlarıyla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerine karşı da uyarılarda bulunan Bolat, şunları kaydetti:

"İş arayanlara tavsiyemiz şu, özellikle işe yerleştirme konularında ya da yurt dışı istihdam konusunda sadece İŞKUR'un internet sitesinde ve izin verdiği özel istihdam bürolarının sitelerini dikkate almaları, kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir mecraya para ödememeleri çünkü İŞKUR'un bütün hizmetleri ücretsiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Ekonomi
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Taksiciler İstanbul'da eylem yaptı
Taksiciler İstanbul'da eylem yaptı