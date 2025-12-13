Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu

Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
Yayınlanma:
Masadaki asgari ücret talebi belli oldu... TÜRK-İŞ asgari ücreti belirleyen komisyonun çalışma sisteminde değişiklik talebinin kabul edilmemesi üzerine ilk toplantıya katılmadı ancak işçinin maaşa ilişkin talebini kapalı zarfta sundu. Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), geçtiğimiz yılki asgari ücret görüşmelerinde işçinin taleplerinin gözardı edildiğini ve üçlü masada alınan kararın ikili verildiğini ifade ederek komisyona katılmayacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, TÜRK-İŞ'i bizzat davet ettiği görüşmede gündeme gelen sistemsel değişiklik için adım atılmadı.

Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması!Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması!

Milyonlarca çalışanın bir yıllık sürede cebine girecek tutarı ve cebinden çıkacak zamlı ödemeleri belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bir ayağı eksik masada yapıldı. Ancak TÜRK-İŞ'in masada olmamasına rağmen talebini ulaştırdığı ortaya çıktı.

BAKAN IŞIKHAN KAPALI ZARFTAKİ MEKTUBU OKUDU

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; TÜRK-İŞ, toplantıya 5 dakika kala Bakan Vedat Işıkhan’a kapalı zarf içinde bir mektup sundu.

asgari-ucret-talebi-belli-oldu-bakan-isikhan-kapali-zarftaki-mektubu-okudu-4.jpg

TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın götürdüğü talep listesinde zam oranı ya da istenen asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakamsal veri yer almadı. Ancak TÜRK-İŞ'in mektubu olması gereken asgari ücreti talepleri ile tarif etti.

asgari-ucret-talebi-belli-oldu-bakan-isikhan-kapali-zarftaki-mektubu-okudu-2.jpg

Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ’in mektubunu getiren Ramazan Ağar’ı makamında karşılayıp, “Aşağı inelim mektubu orada verin” diyerek komisyon toplantısını işaret etti. Ancak Ağar’ın, komisyona inmeyi reddetmesi üzerine ‘arka odaya’ geçildiği, hemen ardından komisyon üyelerinin odaya girdiği belirtildi.

Bir TÜRK-İŞ yetkilisi, “TÜRK-İŞ’i toplantıya katılmış gibi gösterecek şekilde tuzak hazırlanmış. Ramazan Bey aşağı inse kendisini komisyon salonunda bulacak, flaşlar patlayacaktı. Neyse ki oyunu bozduk” dedi.

asgari-ucret-talebi-belli-oldu-bakan-isikhan-kapali-zarftaki-mektubu-okudu-5.jpg

ASGARİ ÜCRET TALEBİ BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ, mektupta yazan hesaplama yöntemininin aynısını geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı.

Bu da TÜRK-İŞ’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiği anlamına geliyor. Asgari ücretliden emekliye, çocuk işçiliğinden iş cinayetlerine kadar çalışma hayatındaki bir dizi soruna da işaret edilen Türk-İş’in mektubunda asgari ücret için öncelikle geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istendi.

asgari-ucret-talebi-belli-oldu-bakan-isikhan-kapali-zarftaki-mektubu-okudu-3.jpg

Bu yapıldıktan sonra gıda, ulaşım, kira ve eğitimde yaşanan yüksek fiyat artışlarının karşılanmasını talep eden Türk-İş, bunlara ilave olarak ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının işçiye yansıtılması talebinde bulundu.

Bütün bu taleplerin 39.525 TL’lik asgari ücreti işaret ettiği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından masadan çıkacak kararın ne olacağı merakla beklenirken asgari ücret maratonunda ikinci toplantı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Ekonomi
Dolar yükseldi euro sakinledi
Dolar yükseldi euro sakinledi
Kredi kartı faizlerinde yeni düzenleme
Kredi kartı faizlerinde yeni düzenleme