Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı

Yayınlanma:
Finlandiya'da Türk şirkete ait bir Fitburg isimli gemiye, denizaltı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği gerekçesi ile el konuldu. Gemiye 31 Aralık Çarşamba günü helikopter ile operasyon yapıldı. Operasyonda 14 kişilik mürettebatının tamamı gözaltına alındı.

Finlandiya'nın Helsinki açıklarında, Estonya ile arasındaki telekomünikasyon hattındaki kablolara zarar verdiği gerekçesi ile Fitburg isimli bir Türk şirketin gemisine helikopterli operasyon yapıldı.

BBC tarafından aktarılan bilgilere göre Fitburg kargo gemisi Saint Vincent ve Grenadinler bayrağı altında Saint Petersburg’dan İsrail’in Hayfa limanına doğru seyrediyordu.

GEMİYE EL KONULDU: 14 MÜRETTEBAT GÖZALTINA ALINDI

Finlandiya Sahil Güvenlik ekipleri, iletişim sağlayıcısı Elisa'nın arıza bildirimi yapmasının ardından harekete geçerek gemiye helikopter eşliğinde el koydu.

Defenceturk tarafından aktarılan bilgilere göre, kabloloların hasar görmesinin ardından 14 mürettebatın tamamının gözaltına alındığı ifade edildi.

"AĞIR SABOTAJ GİRİŞİMİ"

Finlandiya polisi “telekomünikasyonun ağır şekilde aksatılması” ve “ağır sabotaj ve ağır sabotaj girişimi” suçlarından soruşturma başlattıklarını ifade ederken gözaltına alınan mürettebat üyelerinin Rus, Gürcü, Kazak ve Azerbaycanlı olduğunu açıkladı.

  • "Bu aşamada, polis olayı mala zarar verme, mala zarar vermeye teşebbüs ve telekomünikasyona müdahale suçları kapsamında soruşturuyor."

KARGO GEMİSİ GEMİ İSRAİL'E GİDİYORMUŞ

Yetkililer, geminin olay anında Rusya'nın St. Petersburg şehrinden İsrail'in Hayfa limanına doğru seyir halinde olduğunu açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

