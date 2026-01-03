Artık en büyük üretici değil: Tesla tahtını Çinlilere kaptırdı

Yayınlanma:
Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025 yılında 2,26 milyon batarya elektrikli araç satarak, Tesla'nın 1,63 milyon adetlik teslimat rakamını geride bıraktı ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi oldu.

Milyarder Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın yıl sonunda teslimat düşüşü bildirmesinin ardından, Çinli üretici BYD 2025 yılında küresel elektrikli otomobil pazarının liderliğine yükseldi. BYD, yıl boyunca 2 milyon 260 bin batarya elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi ve 1 milyon 630 bin adetlik teslimat rakamı açıklayan Tesla'nın önüne geçti.

BYD TESLA'YI GERİDE BIRAKTI

Bu değişim, elektrikli araç geçişini küresel hakimiyet için kullanan Çinli otomobil şirketlerinin yükselişinde sembolik bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Çin'in otomobil ihracatı, son yıllarda BYD ve devlet şirketleri SAIC ile Chery gibi rakiplerinin öncülüğünde önemli bir artış gösterdi. Tahminlere göre, Çin 2025 yılında İngiltere'de satılan her 10 yeni otomobilden birini sağlayacak.

TESLA’NIN BÜYÜME HIZI YETERSİZ KALDI

Elektrikli otomobil satışları son iki yılda büyümeye devam etse de, bu büyüme beklentilerin altında kaldı. Tesla'nın satışlarındaki düşüşün arkasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrikli araç sübvansiyonlarını geri çekmesi ve emisyon düzenlemelerini hafifletmesi gibi faktörlerin yanı sıra, Musk'ın 2024 sonundaki aşırı sağcı siyasi yönelimi nedeniyle bazı tüketicilerin tepkisi olduğu belirtiliyor.

BİLANÇO DA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Tesla'nın yılın son çeyreğindeki teslimatları 418.200 adette kalarak analist tahminlerinin gerisinde kaldı. Şirketin 2025 yılı satışları, bir önceki yıla göre %9 oranında düşüş gösterdi. Tesla, alışılmadık bir şekilde, çeyrek sonuçları açıklanmadan önce kendi konsensüs tahminini yayınlayarak yatırımcılara rehberlik etmişti.

EN DEĞERLİ ÜRETİCİ KONUMUNU KORUYOR

Satışlardaki düşüşe rağmen, 1,4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Tesla hala dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumunu koruyor. Yatırımcılar, Musk'ın şirketi robotik ve yapay zeka alanında bir lider haline getireceği beklentisiyle hareket ediyor. Musk, otonom sürüş özelliklerinin Tesla'yı rakiplerinden ayıracağını vurgulayarak Teksas'ta sınırlı bir robotaksi hizmeti başlattı.

BYD 1 YILDA YÜZDE 28 ARTIŞA İMZA ATTI

BYD'nin elektrikli otomobil satışları yıl boyunca %28 artış gösterdi. Şirket 2025 yılında toplam 4,55 milyon otomobil sattı, ancak plug-in hibrit satışları %8 düşüşle 2,29 milyona geriledi. Buna karşılık, elektrikli otobüs ve kamyonları içeren ticari araç satışları 57.000 adede ulaşarak iki kattan fazla arttı. BYD, 1995 yılında pil üreticisi olarak kurulmuş ve hibrit araçlar dahil edildiğinde toplam üretimde çoktan Tesla'yı geride bırakmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

