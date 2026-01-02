Tesla’nın yol ayrımı: Elektrikli otomobillerden robotlara kaçış

Tesla için daha da kötüsü, rakip otomobiller özellikle kitlesel pazarda fiyat ve performans arasında daha iyi bir denge sunarak daha cazip hale geldi. Örneğin, Çinli BYD, satışlarda Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunu sağlamlaştırdı.

Tesla'nın model yelpazesi artık eskimiş durumda. Musk'ın siyasi aktivizmi de Tesla'yı oldukça olumsuz etkiledi ve şirketin birçok sadık müşterisini kaybetmesine neden oldu. Hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde satışlar ciddi şekilde düştü.

Şirket için bir umut ışığı üçüncü çeyrekte belirdi; ABD'deki elektrikli araç sübvansiyon programı Eylül ayında sona erdi ve Amerikalılar elektrikli otomobil satın almak için acele ettiler. Ancak bu tek seferlik bir olaydı ve satışlar yılın son çeyreğinde tekrar düştü.

Elon Musk, şirketin odağını elektrikli araçlardan yapay zeka, robotik ve otonom sistemler gibi diğer alanlara kaydırması gerektiğine karar verdi. Ana odak noktası robotlar; Musk, insansı robot Optimus'un şirketin gelirinin %80'ine kadarını oluşturacağını şimdiden vaat etti.

Ancak Optimus'un geliştirilmesi Tesla'nın umduğu kadar iyi gitmiyor; şirket bu yıl robotun seri üretimine başlama planını bile iptal etmek zorunda kaldı.

Optimus insansı robotları yeni beceriler öğreniyor, ancak henüz tamamen otonom değiller. Tesla bunu gizlese de, makineler halka açık gösteriler sırasında operatörler tarafından uzaktan kontrol ediliyor ve bu da bazen komik kazalara yol açıyor.

Ancak rakipler burada da pusuda bekliyor. Çin, son zamanlarda özellikle insansı robotlar alanında oldukça aktif durumda ve bu da robot pazarında bir balon oluşabileceği endişelerine yol açıyor.

Unitree düzenli olarak başarılarıyla övünüyor, otomobil üreticisi Xpeng bir milyon uygun fiyatlı robot piyasaya sürmeyi planlıyor, Noetix Robotics iPhone fiyatına bir robot çıkardı ve halihazırda fabrikalara yüzlerce robot teslim eden UBTech, üretimi on katına çıkarmayı ve fiyatı 20.000 dolara düşürmeyi hedefliyor.

Amerikalı geliştiriciler çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Figure AI, ev ve iş için geliştirilmiş bir Figure 03 robotu piyasaya sürdü. Ayrıca Figure 02 robotları BMW montaj hattında test edildi – ancak 10 ay sonra elleri kelimenin tam anlamıyla düşmeye başladı.

Genel olarak, robotik çok hızlı gelişiyor ve Musk, elektrikli otomobillerde olduğu gibi bu pazarı kolayca ele geçiremeyecek.

Geçtiğimiz yıl Tesla, sürücüsüz araç hizmetini de başlattı. Başlangıçta, diğer benzer hizmetlerde olduğu gibi, Tesla araçları önemli kısıtlamalarla ve güvenlik nedeniyle yalnızca sürücü eşliğinde kullanılıyordu. Elbette, sorunlar ve hatta kazalar kaçınılmazdı.

Ancak hizmet gelişiyor ve iyileşiyor: Tesla'nın otonom taksileri Teksas genelinde kullanım için onaylandı ve şoförleri taksilerden kaybolmaya başladı.

Ancak Tesla, sürücüsüz araç segmentinde sert bir rekabetle karşı karşıya: Waymo ABD pazarında hakim konumdayken, Baidu Apollo, WeRide, Pony.ai ve diğerlerinin otonom araçları Çin yollarını çoktan geçmeye başladı ve diğer ülkelere doğru ilerliyor.

Bu durum Tesla için ciddi bir sorun teşkil edebilir; geçmiş deneyimler gösteriyor ki Musk yalnızca yeni alanlarda başarılı oluyor ve ciddi rekabetle karşılaştığında zorlanıyor.