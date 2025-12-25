Türkiye’de ilgi odağı olan Tesla’nın 'gizli' mekanizması sorguda! Hayati sorun çıktı



Kevin Clouse, 2023 yılında ABD'ninGeorgia eyaletinde direksiyon başındayken, aracının bir anda alev topuna döneceğini tahmin etmiyordu. Saniyeler içinde kabini saran dumanlar arasında, refleks olarak kapı koluna uzandı. Ancak o an, modern mühendisliğin bir "tasarım harikası" olarak sunduğu elektronik kilit sistemi, Clouse için metal bir kafese dönüştü. Hayatta kalmak için tek bir şansı vardı: Bacak gücüyle arka camı kırıp kendini alevlerin arasından dışarı atmak.

Clouse’un o gün yaşadığı dehşet, yalnızca kişisel bir travma olarak kalmadı; bugün Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) masasında duran kapsamlı bir dosyanın ilk sayfasını oluşturdu. Federal kurum, Clouse’un şikayeti üzerine, araçtaki acil durum kapı açma mekanizmasının "gizli, etiketsiz ve kullanıcı dostu olmadığı" gerekçesiyle geniş çaplı bir inceleme başlattı. Soruşturma, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarını aşarak, Türkiye dahil olmak üzere Tesla’nın "güvenli teknoloji" algısıyla pazarlandığı tüm ülkeleri yakından ilgilendiren bir güvenlik tartışmasını alevlendirdi.

YÜZ BİNLERCE ARAÇ VE "GÖRÜNMEZ" MEKANİZMA

NHTSA’nın resmi kayıtlarına giren inceleme, 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin Tesla Model 3 aracını kapsıyor. Odak noktasında ise estetik bütünlük ve aerodinamik kaygılarla kapı panellerine gizlenen, acil durumlarda bulunması zorlaşan mekanik kollar var.

Otomotiv endüstrisinde teknoloji, genellikle sürücü güvenliğini artırmak için kullanılır. Ancak Tesla örneğinde, federal müfettişler şu kritik sorunun yanıtını arıyor: Minimalist tasarım tercihleri, bir kaza anında saniyelerle yarışan bir insanın hayatta kalma şansını azaltıyor mu? Kullanıcıların şikayetleri, bu mekanizmaların kriz anında sezgisel olarak bulunmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde birleşiyor.

İSTATİSTİKLERİN SOĞUK YÜZÜ

Tesla’nın yaygınlaştırdığı ve birçok elektrikli araç üreticisine ilham veren elektronik kapı kolları, özellikle kaza anlarında ve elektrik kesintilerinde devre dışı kalabildiği gerekçesiyle uzun süredir eleştirilerin odağında. Clouse’un hayatta kalmayı başardığı senaryo, ne yazık ki herkes için mutlu sonla bitmedi.

Daha önce yayımlanan bağımsız bir araştırma, verilerin arkasındaki trajik tabloyu gözler önüne seriyor. Rapora göre, son 10 yılda çarpışma sonrası yanan Tesla araçlarında kapıların açılamaması nedeniyle meydana gelen 12 ayrı olayda, en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bu veriler, tüketicinin teknolojik konfor uğruna ödediği bedelin, en kötü senaryoda "yaşam hakkı" olabileceğine işaret ediyor.

SORUŞTURMALAR ZİNCİRİ VE MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR

Başlatılan bu inceleme, Elon Musk’ın şirketi için tekil bir vaka değil. Tesla, halihazırda güvenlik protokolleri nedeniyle birden fazla cephede düzenleyici kurumlarla karşı karşıya.

NHTSA, geçtiğimiz aylarda Model Y serisi araçlarda yaşanan benzer bir sorunu da takibe almıştı. 12 volt aküsü bittiği için elektronik kapı sistemleri devre dışı kalan araçlarda, çocukların içeride mahsur kaldığına dair gelen şikayetler, sistemik bir tasarım zaafı şüphesini güçlendiriyor.

Tesla cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye’de yüksek meblağlar ödenerek "geleceğin teknolojisi" olarak satın alınan bu modellerdeki güvenlik açığı iddiaları, soru işaretlerini artırmış durumda. İncelemenin sonucu, sadece bir otomobil parçasının değil, "önce güvenlik" ilkesinin teknolojik hırslar karşısındaki konumunu da belirleyecek.