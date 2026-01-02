Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu

Sivas Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emeklilere nefes aldıracak yeni bir sosyal destek uygulamasını hayata geçirerek, aylık 2 bin TL tutarındaki nakit desteğin Gülkart aracılığıyla verileceğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada 676 emeklinin bu destekten faydalanacağı bildirildi.

Destek ödemeleri, belediyenin sosyal yardım sistemi olan Gülkart hesaplarına aktarılırken, emekliler bu destekten hem nakit çekim yoluyla faydalanabiliyor hem de anlaşmalı yerel esnaflarda alışveriş yapabiliyor.

Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar

BAŞKAN UZUN: PROGRAM DÜZENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Adem Uzun, uygulamanın yalnızca bir seçim vaadi olmadığını vurgulayarak, uzun vadeli bir sosyal belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.

Uzun, “Emeklilerimiz yıllarca çalışarak bu ülkeye hizmet etti. Biz de onların yaşam mücadelesini bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. İlk ödemeleri yaptık, program düzenli şekilde devam edecek” dedi.

DESTEK KRİTERLERİ

Sivas Belediyesi’nin belirlediği kriterler doğrultusunda, destekten faydalanmak isteyen emeklilerin üzerlerine kayıtlı herhangi bir taşınmazının bulunmaması şartı aranırken, düşük gelirli ve özellikle kirada yaşayan emekliler başvurularda öncelikli olarak değerlendiriliyor.

YAKIT YARDIMI DA BELLİ OLDU

Başvurular, Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle incelenirken, belirlenen kriterleri karşılayan emekliler destek programına dahil ediliyor.

Sivas’ın sert kış koşulları göz önünde bulundurularak belediye, yalnızca emeklilere değil dar gelirli ailelere yönelik de ek destekleri devreye aldı. Bu kapsamda Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan süreçte 4 bin 463 aileye toplam 1.200 TL tutarında yakıt yardımı sağlanacağı duyuruldu.

Ödemelerin yine Gülkart aracılığıyla yapılacağı belirtilirken, belediye kış aylarında vatandaşların ısınma ihtiyacının karşılanmasını öncelikli hizmet alanlarından biri olarak gördüğünü vurguluyor.