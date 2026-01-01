Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar

Yeni yıl ile birlikte bankalar arasında emekli promosyonu rekabeti yeniden alevlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere, maaşlarını daha avantajlı şartlarla almayı planlayan milyonlarca vatandaş, bankaların nakit promosyon teklifleri ile ek fırsatlarını yakından takip ediyor.

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla duyurulan kampanyalar, yalnızca tek seferlik nakit promosyonlarla sınırlı kalmıyor.

Bankalar; kartla yapılan alışverişler, otomatik fatura ödeme talimatları ve çeşitli ek bankacılık ürünlerini de kapsayan avantaj paketleri sunarak, emeklilere yönelik toplam promosyon tutarlarını kayda değer düzeylere taşıyor.

İŞTE GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ...

QNB

QNB’de emeklilere 20 bin TL koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Fatura talimatı, kredi ve ek hesap kullanımıyla birlikte toplam promosyon tutarı 31 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

TEB

TEB, emekli maaşını taşıyan ve 36 ay taahhüt veren müşterilerine 12 bin TL ana promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatlarıyla birlikte toplam promosyon tutarı 21 bin TL’ye kadar yükseliyor.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlanıyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 24 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Kampanya, Ocak ayında yeni taahhüt veren emeklileri kapsıyor.

VAKIFBANK

VakıfBank’ta promosyon tutarları maaş seviyesine göre belirleniyor: 10 bin TL altı maaş alanlara 5 bin TL 10–15 bin TL arası maaş alanlara 8 bin TL 15–20 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL Ödemeler peşin ve nakit olarak yapılıyor.

HALKBANK

Halkbank’ta emeklilere 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kart harcamaları ve otomatik fatura talimatlarıyla birlikte toplam avantaj tutarının 60 bin TL’ye kadar ulaştığı belirtiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, promosyon ödemelerini maaş tutarına göre kademeli olarak yapıyor.

* 10 bin TL altı maaş alanlara 5 bin TL 10–15 bin TL arası maaş alanlara 8 bin TL 15–20 bin TL arası maaş alanlara 10 bin TL 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL Promosyondan yararlanmak için 3 yıllık maaş taahhüdü yeterli oluyor.

DENİZBANK

Denizbank'ta ana promosyon tutarı 12 bin TL olarak belirlenirken, otomatik fatura talimatları ve ek ürün kullanımıyla toplam ödeme 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını bu bankaya taşıyanlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kart harcamaları, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçeleriyle birlikte toplam promosyon tutarı 25 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Kampanya Ocak ayı boyunca geçerli.

YAPI KREDİ

Maaşını taşıyan ve taahhüt veren emekliler için 30 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı bulunuyor. Ödeme tutarı, emekli maaşının seviyesine ve verilen taahhüt koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 5 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık TÜFE verileriyle birlikte netleşecek; Uzmanlar, zam oranının belli olmasının ardından bankaların promosyon tutarlarında yeni artışlara gidebileceğine dikkat çekiyor.