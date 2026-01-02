Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı

Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Yayınlanma:
Victor’ın sevgilisi Rikke, imza öncesi garanti istedi; ancak ünlü golcünün sakladığı o büyük gerçeği düğünden önce öğrenince şok yaşayıp kaçtı.

Nijeryalı yıldız forvet Victor Boniface ile sevgilisi Rikke Hermine arasındaki aşk, nikah masasına oturmaya hazırlanırken beklenmedik bir krizle sona erdi. İddialara göre Hermine, düğün hazırlıkları sürerken futbolcudan bir evlilik sözleşmesi talep etti. Boniface, sevgilisinin bu isteğine şaşırtıcı derecede sakin bir yanıt vererek sözleşmeyi kabul etti.

GERÇEK DÜĞÜN ÖNCESİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak gerçek, imzalar atılmadan hemen önce ortaya çıktı: Boniface, profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği tüm mal varlığını ve servetini çoktan annesinin üzerine yapmıştı. Bu durum, sözleşmenin içeriğini kağıt üzerinde "boş bir evraka" dönüştürdü. Garanti altına alacağı bir servet olmadığını anlayan Rikke Hermine, ilişkiyi aniden sonlandırarak ayrılık kararı aldı.

victoir.jpg

16 MAÇTA GOL ATAMADI

Milli takımdan en yakın arkadaşı olan ve Türkiye’de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in bu süreçte Boniface’e moral desteği verdiği belirtilse de, sahadaki tablo pek iç açıcı değil. Yaşadığı duygusal çöküşün ardından performansında büyük bir gerileme görülen Boniface, çıktığı son 16 resmi maçta tek bir gol bile atamadı. Futbol dünyası, Boniface'in bu sessizliğini "sözleşme çalımı" sonrası yaşadığı mental yorgunluğa bağlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
Spor
Süper Lig'de 2026'nın ilk ayrılığı: Resmi açıklama geldi
Süper Lig'de 2026'nın ilk ayrılığı: Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'den ilk transfer geldi: İmzalar atıldı
Fenerbahçe'den ilk transfer geldi: İmzalar atıldı
Galatasaray'da Icardi ile anlaşmaya varıldı: Sözleşmenin detayları belli oldu
Galatasaray'da Icardi ile anlaşmaya varıldı: Sözleşmenin detayları belli oldu