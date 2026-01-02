Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı

Nijeryalı yıldız forvet Victor Boniface ile sevgilisi Rikke Hermine arasındaki aşk, nikah masasına oturmaya hazırlanırken beklenmedik bir krizle sona erdi. İddialara göre Hermine, düğün hazırlıkları sürerken futbolcudan bir evlilik sözleşmesi talep etti. Boniface, sevgilisinin bu isteğine şaşırtıcı derecede sakin bir yanıt vererek sözleşmeyi kabul etti.

GERÇEK DÜĞÜN ÖNCESİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak gerçek, imzalar atılmadan hemen önce ortaya çıktı: Boniface, profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği tüm mal varlığını ve servetini çoktan annesinin üzerine yapmıştı. Bu durum, sözleşmenin içeriğini kağıt üzerinde "boş bir evraka" dönüştürdü. Garanti altına alacağı bir servet olmadığını anlayan Rikke Hermine, ilişkiyi aniden sonlandırarak ayrılık kararı aldı.

16 MAÇTA GOL ATAMADI

Milli takımdan en yakın arkadaşı olan ve Türkiye’de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in bu süreçte Boniface’e moral desteği verdiği belirtilse de, sahadaki tablo pek iç açıcı değil. Yaşadığı duygusal çöküşün ardından performansında büyük bir gerileme görülen Boniface, çıktığı son 16 resmi maçta tek bir gol bile atamadı. Futbol dünyası, Boniface'in bu sessizliğini "sözleşme çalımı" sonrası yaşadığı mental yorgunluğa bağlıyor.