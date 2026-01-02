Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, yeni yılın ilk gününde “Gastronomi ve Deniz” sergisini gezdi. Şeref defterini imzalayan Rahmi Koç, böyle bir sergiyi ilk kez gördüğünü ifade etti.

Yeni yılın ilk gününde Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü Sergi Komitesi tarafından hazırlanan “Gastronomi ve Deniz” sergisini ziyaret etti.

Onur konuğu olarak karşılanan Rahmi Koç’a ziyaretinde İYK Başkanı Billur Arıkan, Genel Sekreter Deniz Akyıldız, Viskomodor Koru Sarıkaya, Yönetim Kurulu üyesi Onur Sarıkaya, Sosyal Komite Başkanı Simla Okay eşlik etti.

Büyük bir ilgiyle sergiyi gezen Rahmi Koç daha sonrasında şeref defterini imzaladı. Deftere yazdığı yazıda Deniz Akyıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Rahmi Koç, gastronomi ve denizi buluşturan böyle bir sergiyle ilk kez gördüğünü ifade etti.

Transatlantiklerdeki yaşam kültürünü yansıtan bu döneme merak duyduğunu aktaran Rahmi Koç, izahatlı gezmenin sergiye güzel bir hava kattığını belirtti.

İstanbul Yelken Kulübü’nden yapılan açıklamada ise “Bu kıymetli ziyaret ve içten değerlendirmeleri için Sayın Rahmi Koç’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” denildi.

Denizcilik sevgisiyle bilinen Rahmi Koç, kendi adını verdiği müzesinde de denizciliğe dair pek çok eseri meraklılarına sergiliyor.

