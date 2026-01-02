Yeni yılın ilk gününde Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü Sergi Komitesi tarafından hazırlanan “Gastronomi ve Deniz” sergisini ziyaret etti.

Onur konuğu olarak karşılanan Rahmi Koç’a ziyaretinde İYK Başkanı Billur Arıkan, Genel Sekreter Deniz Akyıldız, Viskomodor Koru Sarıkaya, Yönetim Kurulu üyesi Onur Sarıkaya, Sosyal Komite Başkanı Simla Okay eşlik etti.

"İLK KEZ

Büyük bir ilgiyle sergiyi gezen Rahmi Koç daha sonrasında şeref defterini imzaladı. Deftere yazdığı yazıda Deniz Akyıldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Rahmi Koç, gastronomi ve denizi buluşturan böyle bir sergiyle ilk kez gördüğünü ifade etti.

Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım

Transatlantiklerdeki yaşam kültürünü yansıtan bu döneme merak duyduğunu aktaran Rahmi Koç, izahatlı gezmenin sergiye güzel bir hava kattığını belirtti.

İstanbul Yelken Kulübü’nden yapılan açıklamada ise “Bu kıymetli ziyaret ve içten değerlendirmeleri için Sayın Rahmi Koç’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” denildi.

MÜZESİNDE PEK ÇOK DENİZCİLİK ESERİNİ BULUNDURUYOR

Denizcilik sevgisiyle bilinen Rahmi Koç, kendi adını verdiği müzesinde de denizciliğe dair pek çok eseri meraklılarına sergiliyor.