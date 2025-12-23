Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım

Yayınlanma:
Koç Holding, turizm, kültür ve sanat yatırımlarına bir yenisini ekledi. Holding, Ankara'da büyük bir satın alım gerçekleştirdi.

Turizm, kültür ve sanat alanlarında yatırımlarına devam eden Koç Holding’den flaş bir hamle daha geldi.

400 YILLIK PİLAVOĞLU HANI’NIN ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ DEVRALIYOR

Koç Holding’in 16 ila 17. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen ve bu özelliğiyle Ankara’nın en eski yapılarından biri olan Pilavoğlu Hanı’nı satın almak üzere anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Pilavoğlu Hanı’nın işletmecisi Mustafa Koçer’in önümüzdeki günlerde çoğunluk hisselerini Koç Holding’e devretmesi bekleniyor.

RESTORASYONDAN GEÇECEK

Söz konusu handa 50’ye yakın işletme hizmet verirken Koç Holding’in hisseleri devralmasının ardından kapsamlı bir restorasyona gireceği kaydediliyor.

RAHMİ KOÇ MÜZESİ İLE ARADAKİ MESAFE 2 DAKİKA

Restorasyonun ardından Pilavoğlu Hanı’nın ne için kullanacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da beklenti Rahmi Koç Müzesi ile birleştirilmesi.

Ankara’da bulunan Rahmi Koç Müzesi ile Pilavoğlu Hanı’nın yürüme uzaklığının sadece 2 dakika olması bu iddaları güçlendiriyor.

KÖKLERİ ANKARA'YA DAYANIYOR

Türkiye'nin en büyük grupları arasında yer alan Koç Holding, Vehbi Koç'un girişimleriyle Ankara'da kuruldu. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da Ankara'da doğdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

