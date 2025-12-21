İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ''uyuşturucu madde temin etmek'' ve ''uyuşturucu madde kullanılmasına olanak sağlamak'' suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyedeki ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Saran, serbest kalmasının ardından Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı maça gitmek üzere yola çıktığı sırada taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.

Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı

ALİ KOÇ'TAN SARAN'A DESTEK

Saran’a bir destek mesajı da eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan geldi.

AZİZ YILDIRIM'A DA FLAŞ GÖNDERME

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'a göndermede bulunan Ali Koç, Saran'ın yanında olduklarını belirterek, ''Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Maddi, manevi Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin yanındayız. Sadettin Saran'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, görevde bulunduğu dönemde Fenerbahçe’nin aldığı başarısız sonuçların ardından Sarı - Lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kutlama yaptığına dair görüntüleri eleştirmişti.

Aziz Yıldırım ise bu görüntülerin doğum günü sırasında kaydedildiğini ifade ederek, Koç’un iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.