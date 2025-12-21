Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili haber yapan muhabir Merve Tokaz, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılması ile ilgili haber yapmıştı.

SARAN HABERİ SONRASI ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Merve Tokaz, yaptığı haber sonrası sosyal medyada hedef gösterildiğini ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Tokaz, ''Genç bir kadın gazeteci kardeşiniz olarak onlarca kadına şiddet haberini takip ettim. Ancak kadına şiddeti bu kez bizzat kendim yaşamaktayım. Yaklaşık iki gündür sürekli olarak hedef gösterilmekte ve ölüm tehditleri almaktayım.

tokaz.png
Merve Tokaz'ın paylaşımı

Sadettin Saran beyin adli makamlar tarafından ifadeye çağrılması konusunda benim yaptığım sadece adli makamlardan aldığım bilgileri bire bir ve tarafsız şekilde izleyiciye aktarmaktır.

Galatasaraylı olduğumu söyleyip hakkımda algı yapmak isteyenlere cevabım; mesleğim benim şerefimdir. Beni hedef gösterenler arasında kendilerini camiayla bağlantılı gösterenlerin yanı sıra gazeteci büyüklerimin de olmasına çok üzüldüm.

Eğer başıma bir şey gelirse failleri sanal medyada apaçık ortadadır. Bu noktada en başta ilahi adalete ve Türk yargısına güveniyorum. Saygılarımla…'' ifadelerini kullandı.

tokazz.jpg
Merve Tokaz kimdir?

MERVE TOKAZ KİMDİR?

Merve Tokaz, 1998 yılında Denizli'de dünyaya geldi.

Merve Tokaz, gazetecilik kariyerine 2018 yılında Kartal Gazetesi’nde muhabir olarak adım attı. Daha sonra İletim Gazetesi’nde görev alarak haber takibini sürdürdü ve mesleki deneyimini geliştirdi. Posta Gazetesi’nde köşe yazıları kaleme alarak yazılı basında da aktif rol üstlendi.

2021 yılında kısa süreliğine TRT Haber bünyesinde çalışan Tokaz, aynı yılın ekim ayında CNN Türk kadrosuna dahil oldu. Hâlen CNN Türk’te saha muhabiri olarak görev yapmaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

