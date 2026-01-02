Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi

Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, batı ve iç bölgelerde kar yağışını büyük ölçüde sona erdirmiş olsa da tehlike tamamen geçmedi. İstanbul’un bazı ilçelerinde okullar tatil edilirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara Bölgesi için yeni kar tarihini duyurdu ve 12-13 Ocak’tan sonra kar yağışının yeniden başlayabileceğini söyledi.

2025’in son günlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Batı ve iç kesimlerde kar yağışı büyük ölçüde sona ererken, yerini buzlanma, don olayları ve kuru ayaza bıraktı.

İSTANBUL’DA 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu megakent İstanbul'un Şile, Sarıyer, Beykoz, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime ara verildi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların hafta sonu yükselmesine rağmen 12–13 Ocak’tan itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini açıkladı.

İstanbul'da kar erimeden fırtına uyarısı geldi! Uzman isim tarih verdiİstanbul'da kar erimeden fırtına uyarısı geldi! Uzman isim tarih verdi

karrrrrrrr.jpg

KAR BİTTİ SANILDI, GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen, kar yağışının bugün itibarıyla Türkiye genelinde etkisini yitireceğini belirterek, Anadolu’da buzlanma ve don riskinin başlayacağı, Marmara Bölgesi’nde ise hafta sonu hava sıcaklıklarının 8–9 derece yükselerek İstanbul’da 14–15 dereceye ulaşacağını ifade etti.

2026’nın ilk günü… İstanbul kar altında2026’nın ilk günü… İstanbul kar altında

Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kar bu akşamdan itibaren istanbulun anadolu yakasını terk ediyor. Yarın da Türkiye yi terk eder. Anadoluda kuru ayaz buzlanma ve don olayı başlayacak. Marmarada hafta sonu hafa 8-9 derece yükselerek istanbulda 14-15 C ye çıkacak. 5-6 gün yağış yok. 7-8 ocak gibi batıya yağmur gelir. Ayın 12-13 ünden sonra tekrar marmaradan başlayarak kar gelecek."

karyagisi.jpg

İSTANBUL İÇİN NET TARİH VERİLDİ

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5-6 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmediğini, 7-8 Ocak tarihlerinde batı bölgelerde yağmur geçişlerinin görülebileceğini, 12-13 Ocak’tan itibaren ise Marmara’dan başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Özgür Özel'den Güney Temiz'in kabrine ziyaret
Özgür Özel'den Güney Temiz'in kabrine ziyaret
TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı
TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı
Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı
Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı