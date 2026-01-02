Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi

2025’in son günlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yeni yılın ilk günlerinde de Türkiye genelinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Batı ve iç kesimlerde kar yağışı büyük ölçüde sona ererken, yerini buzlanma, don olayları ve kuru ayaza bıraktı.

İSTANBUL’DA 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu megakent İstanbul'un Şile, Sarıyer, Beykoz, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde eğitime ara verildi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların hafta sonu yükselmesine rağmen 12–13 Ocak’tan itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini açıkladı.

KAR BİTTİ SANILDI, GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen, kar yağışının bugün itibarıyla Türkiye genelinde etkisini yitireceğini belirterek, Anadolu’da buzlanma ve don riskinin başlayacağı, Marmara Bölgesi’nde ise hafta sonu hava sıcaklıklarının 8–9 derece yükselerek İstanbul’da 14–15 dereceye ulaşacağını ifade etti.

Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kar bu akşamdan itibaren istanbulun anadolu yakasını terk ediyor. Yarın da Türkiye yi terk eder. Anadoluda kuru ayaz buzlanma ve don olayı başlayacak. Marmarada hafta sonu hafa 8-9 derece yükselerek istanbulda 14-15 C ye çıkacak. 5-6 gün yağış yok. 7-8 ocak gibi batıya yağmur gelir. Ayın 12-13 ünden sonra tekrar marmaradan başlayarak kar gelecek."

İSTANBUL İÇİN NET TARİH VERİLDİ

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5-6 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmediğini, 7-8 Ocak tarihlerinde batı bölgelerde yağmur geçişlerinin görülebileceğini, 12-13 Ocak’tan itibaren ise Marmara’dan başlayarak kar yağışının yeniden etkili olabileceğini söyledi.