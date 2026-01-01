2026’nın ilk günü… İstanbul kar altında

2025 yılının son saatlerini oldukça soğuk hava ile geride bırakan İstanbul, uyarıların ardından başlayan ani kar yağışı ile beyaza büründü. D-100 karayolu trafiğe kapanırken kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini daha da artıracağı bildirildi.

2026 yılına hayli soğuk hava ile başlayan İstanbul ani ve yoğun kar yağışına maruz kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından megakentin birçok bölgesinde kar yağış etkili olmaya başladı. Özellikle rakımı yüksek kesimlerde beyaz örtünün görülmesiyle birlikte kar yağışının yer yer kuvvetlenerek devam ettiği görüldü.

D-100 TRAFİĞE KAPANDI!

Görüş mesafesi azalırken; D-100 karayolu trafiğe kapandı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kayan TIR nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar trafik ekipleri tarafından Elmalık civarından Anadolu Otoyoluna yönlendiriliyor. Kara yolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İBB'ye bağlı AKOM'un yaptığı son tahminlerine göre bugün saat 11.00 gibi başlayan kar yağışı, Avrupa Yakası'nda boğaz çevresi, Anadolu Yakası'nın ise genelinde etkili olacak. Hava sıcaklığı gün içinde -1 ile 3 derece arasında olacak.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kenti etkisi altına alan kar yağışı saat 18.00'den sonra etkisini kaybedecek. Buzlanma ve don ise yarın sabah da etkili olacak.

13 İLÇE İÇİN UYARI VERİLMİŞTİ

Megakentte karlı hava etkisini sürdürürken Karadeniz'den gelen yağış kütlelerinin; Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane ilçelerinde saat 13.00 ila 16.45 arasında ani ve yoğun kara neden olacağı hakkında Hava Forum tarafından uyarı verilmişti:

  • "İstanbul'da saat 13.00 ila 16.45 arası Karadeniz'den şu an yolda olan yağış kütlelerinin özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane çevrelerinde ani ve yoğun kara neden olması tahmin ediliyor. Yağışın vurduğu yerlerde sıcaklık ilave 2 derece daha düşecek, aniden beyazlama yaşanacak. Kütleyi takip ediyoruz."

