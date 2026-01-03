200 bin üzeri para transferine açıklama zorunluluğu ertelendi

Yeni yılda uygulancağı açıklanan 200 bin üzeri para transferine açıklama zorunluluğu ertelendi. Düzenlemenin üzerinde çalışmalar bir süre daha yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde yapılan soruşturmalarla Türkiye'nin ciddi bir sorunu haline geldiği ortaya çıkan kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçların önüne geçmek yeni bir düzenleme hazırlamış 2026 yılının başlangıcı itibarı ile 200 bin TL ve üzeri para transferinde açıklama zorunluluğu getirmişti.

Dolaşıma giren paranın kaynağını ortaya koymayı amaçlayan uygulamanın henüz hazır olmadığı düşünülerek yeni bir karar daha alındı.

200 BİN ÜZERİ PARA TRANSFERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; para transferlerine ilişkin tebliğin 1 Ocak'ta yürürlüğe girmediği öğrenildi. Uygulama üzerine çalışmaların bir süre daha devam edeceğini açıklandı.

Maliye'nin kontrol mekanizmasını kolaylaştıracak tebliğ taslağında sadece 200 bin üzerine açıklama zorunluluğu yer almazken elektronik transfer işlemlerinde 20 milyon lirayı aşan nakit işlemlerde de Nakit İşlem Beyan Formu zorunluluğu öngörülüyordu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulamaya başlanması beklenen düzenlemeyle suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerinde yapılacak açıklama ile izlenebilirliğini artırmak amaçlanıyordu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

