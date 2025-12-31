Baştan aşağıya hepsi değişiyor! Kredi kartından poşete, elektrikten EFT'ye: İşte yeni rakamlar

2025'i 2026'ya bağlayan bu gece sadece takvim yaprakarı değil gider kalemleri de yenilenecek. Yılın son döneminde açıklanan veriler ve alınan kararlarla çok sayıda giderde zam ve bazılarına indirim uygulanacak.

Ekonomi yönetiminin yeni yıl için aldığı kararların ardından gider kalemlerindeki değişiklikler belli oldu.

BAŞTAN AŞAĞIYA HEPSİ DEĞİŞİYOR! İŞTE YENİ RAKAMLAR

Hemen her kalemde zamlı fiyatların uygulanacağı 1 Ocak'a kısa bir süre kala yılın nasıl geçeceğine dair tablo netleşti. Zamlı fiyat tarifeleri belli oldu.

Buna göre yeni yılda; Motorlu taşıklar vergisi 2026 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 oranında artacak. Vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artacağına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 'Enflasyon hedefiyle uyumlu artış yapılmıştır' dedi.

Trafik cezaları, yüzde 25,49 oranında yükselecek. Kırmızı ışıkta geçme ve trafikte telefon ile konuşma cezası 2 bin 719 liraya, hız sınırını yüzde 50'ye kadar aşmanın cezası 5 bin 662 liraya, alkollü araç kullanma cezası 11 bin 629 liraya çıkacak.

Zorunlu trafik sigortasında ise araç filosu olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçelerde artık 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlandırması yapılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 795 TL'den 995 TL'ye yükseltildi.

KREDİ KARTINDAN POŞETE, ELEKTRİKTEN EFT'YE

Merkez Bankası kararıyla yeni yılda kredi kartı faizlerinde indirime gidildi. Kredi kartı faizlerine yaklaşık 0,25 indirim uygulanacak. 30 bin lira ve altında kredi kartı borçlarına azami faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanacak. 30 bin ila 180 bin lira arasındaki borçlarda ise bu oran yüzde 3,75 olacak. 180 bin lira ve üzeri borçlarda ise faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans kullanımında ise faiz oranı yüzde 4,25 olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1 Ocak 2019'da hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Başlangıçta 25 kuruş olarak belirlenen poşet bedeli, 2026 yılı itibarıyla 1 lira olacak.

Elektrik faturalarına uygulanan devlet desteği de yeni yılda 5 bin kilowatt saatten 4 bin kilowatt saate düşecek. Yeni yılda 984 lira üzerinde elektrik faturası olanlar devlet desteğinden yararlanamayacak.

Kara para davaları 2025 yılının en önemli başlıkları arasında yer alırken yeni yılda değişikliği de zorunlu kıldı. Yeni alınan kararla EFT ve havale işlemlerinde 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklanacak.

Prim sistemlerine değişiklik getirilirken asgari ücretin 7 buçuk katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı 9 katına çıkarılacak.

Pasaport, kimlik, ehliyet, noter kağıtları gibi birçok resmi evraktan alınacak ücretler de artacak. Pasaport bedeli bin 351 liraya, ehliyet ücreti 690 liraya, kimlik kartı bedeli ise 220 liraya yükselecek.