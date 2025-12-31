İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun

Yap-işlet-devret ile inşa edilen köprü ve otoyollar, yolu kullana ayrı Hazine'ye bindirdiği yükle hem kullanana hem de kullanmayana maliyeti ile zarar yazmaya devam ederken işletmecilerini güldürmeyi sürdürüyor. Yeni yıl zamlarından da nasibini alan o otoyol ve köprülerin ücretleri, işletenleri, 2026'da daha da güldürürken vatandaşı üzecek.

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak köprü ve otoyol ücretleri açıklandı.

ZAMLARDAN SONRA GİDEBİLENE AŞK OLSUN

Otomobiller için 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön ücreti 59, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 100, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale 1915 Köprüsü 998, Avrasya Tüneli ise 228 Türk Lirası oldu.

İstanbul–İzmir Otoyolu geçişi 2.466 TL, Ankara–Niğde Otoyolu 740 TL, Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.

İzmir–Çeşme Otoyolu için ücret 53 TL olarak belirlenirken, Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL olacak. Tüm bu ücretlere zamlı benzin ve motorin ücretleri de eklenince maliyet çok daha yukarı çıkacak.

İSTANBUL'DAN İZMİR'E GİTMENİN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Ağustos 2024’te zamlanan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 43.93 oranında bir artış daha yapılarak 2025 yılı İstanbul'dan İzmir'e giderken sadece otoban ve köprü ücretlerinin toplamı 1.965 lira olmuştu.

Yeni yıl zamlarıyla bu tutar 501 lira zamlanarak 2.466 lira olarak açıklandı.

1 Ocak sabahından itibaren zamlanacaklar arasına akaryakıt fiyatları da girerken yeni düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 42 kuruş oranında zam yansıtılması bekleniyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Buna göre; İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatının 51.87 TL, motorin litre fiyatının 53.27 TL, LPG litre fiyatının da 28.51 TL olacak. Anadolu yakasında ise sırasıyla 51.70 TL, 53.10 TL, 27.88 TL olarak güncelleme yapılacak. İzmir akaryakıt fiyatları da benzinde 53.06 TL, motorinde 54.62 TL, LPG'de 28.33 TL olacak.

Trafik şartlarına göre süresi değişiklik gösterse de 3 buçuk saat ile 4 saatlik sürede tamamlanan Osmangazi Köprüsü-İzmir rotası 419 kilometrelik bir yolu tamamlatıyor. Türk insanının ağırlıklı olarak dizel araçları tercih ettiği göz önüne alındığında; uzun yolda 100 kilometrede 6 litre yakan ortalama bir otomobille yapılan İzmir yolculuğunda vatandaş, 1.340 lira yakıt masrafı yapacak.

CHP’li Yavuzyılmaz’dan AKP’ye köprü tepkisi: Yeni yılda araç başı ücretle şirketlere servet ödenecek

Avrupa yakasından yola çıktığı varsayılırsa bunun üzerine zamlı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön ücreti 59 lira da eklenecek (Bu tutar Avrasya Tüneli'nde daha da artıyor).

Yolda verilen molada hiçbir harcama yapılmazsa sadece otoban, köprü ve yakıt ücretleri toplamı 3.865 lira olacak.