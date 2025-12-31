Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş ücretlerini resmi olarak duyurdu. Yeni yılla birlikte yapılan fiyat düzenlemesi sonrası Yavuz Sultan Selim Köprüsü tarifesi de güncellendi.

2025 yılında 80 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü otomobil geçiş ücreti, 2026 yılı için yaklaşık yüzde 18 oranında arttı. Otomobiller için yeni geçiş bedeli 95 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 110 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü minibüsler (2.sınıf) için ücret 125 TL olarak belirlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

200 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolcu otobüsleri (3.sınıf) için ücret 235 TL'ye çıkarıldı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 510 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kamyonlar (4.sınıf) için 2026 yılı ücreti 595 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 630 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü tırlar (5.sınıf) için 2026 yılında belirlenen ücret 740 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 55 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü motosikletler (6.sınıf) için ücret ise 65 TL'ye çıkarıldı.