15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?
Yayınlanma:
2026 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamlar belli oldu. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte yeni tarife...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş ücretlerini resmi olarak duyurdu.

Yeni yılla birlikte yapılan fiyat düzenlemesi sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarifeleri de güncellendi.

2025 yılında 47 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otomobil geçiş ücreti, 2026 yılı için yüzde 25,49 oranında arttı. Otomobiller için yeni geçiş bedeli 59 TL olarak belirlendi.

15-temmuz-sehitler-koprusu-gecis-ucreti-ne-kadar-oldu-2.jpg

1 Ocak'ta geliyor! MTV zam oranı belli oldu1 Ocak'ta geliyor! MTV zam oranı belli oldu

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 47 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü otomobiller (1.sınıf) için 2026 yılında belirlenen ücret 59 TL oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 60 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hafif ticari araçlar (2.sınıf) için ücret 75 TL olarak belirlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 3. SINIF ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

134 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 akslı araçlar için 2026 yılında belirlenen ücret 168 TL oldu.

15-temmuz-sehitler-koprusu-gecis-ucreti-ne-kadar-oldu-1.jpg

EPDK'nın doğal gaz zamları Resmi Gazete'de yayımlandıEPDK'nın doğal gaz zamları Resmi Gazete'de yayımlandı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 4 VE 5 AKSLI ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı için 265 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 ve 5 akslı araçlar için ücret 333 TL olarak açıklandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 351 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 6 ve yukarı akslı araçlar için ücret yeni yılda 440 TL olarak belirlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

20 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletler için ücret ise 25 TL'ye çıkarıldı.

ekran-goruntusu-2025-12-31-003959-t9mq.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
Yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
Yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı
Gaziantep'te kar çileye döndü: Onlarca sürücü yolda kaldı
Gaziantep'te kar çileye döndü: Onlarca sürücü yolda kaldı