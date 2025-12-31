2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları Resmî Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla netleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da MTV'ye zam gelecek. Resmî Gazete'de yayımlanana göre yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49 olan zam Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmasıyla yüzde 18,95 oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI %25,49 OLDU

Kanun gereği MTV tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artıyor. 2026 yılı için bu oran Resmî Gazete'de yayımlandı ve %25,49 olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oran üzerinde indirim yetkisini kullandı. Yapılan indirimle, 2026 yılında MTV'deki artış oranı %18,95'e düşürüldü.

GEÇMİŞ YILLARDA DA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Son olarak 2023 yılı için belirlenen %122,93'lük artış oranı, yine Cumhurbaşkanı'nın müdahalesiyle %61,5'e indirilmişti.

2026 MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2026 yılı içerisinde ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Araç sahiplerinin, indirimli oran üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarını bu takvime göre ödemeleri gerekecek.

DAMGA VERGİSİ DE AYNI ORANDA ARTACAK

Karar aynı zamanda damga vergisine ilişkin üst sınırı da aynı şekilde düzenliyor. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca her kağıt için ödenecek damga vergisinin üst sınırı yüzde 18,95 oranında artırıldı,

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami hadleri de yüzde 18,95 oranında yükseltildi.

Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Karar Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumluluğunda uygulanacak.