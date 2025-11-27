Araç sahiplerine vergi şoku! İşte zamlı MTV tarifesi

Akaryakıt zamları, sigorta ve kasko masrafları derken araç sahiplerinin beli bir kez daha bükülecek. İktidarın belirlediği yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da cep yakacak seviyelere ulaştı. 2026 yılında geçerli olacak yeni tarife, özellikle dar gelirli vatandaşın bütçesinde yeni bir delik açacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri ışığında belirlenen ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran, vergi, harç ve cezalarla birlikte MTV'ye de doğrudan yansıtılacak. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren araç sahipleri, geçen yıla kıyasla devlete yüzde 25'ten fazla vergi ödemek zorunda kalacak.

RAKAMLAR NETLEŞTİ

Otomobillerin tescil tarihi ve motor silindir hacmine göre farklılık gösteren MTV tutarları, yeni yılda sürücüleri zorlayacak. Yapılan hesaplamalara göre, en düşük motor hacmine sahip (0-1300 cc) ve değeri nispeten düşük olan 1-3 yaşındaki araçlar için bile ödenecek tutar 6 bin liranın üzerine çıktı.

MOTOR HACMİ BÜYÜDÜKÇE FATURA KABARIYOR

Özellikle yüksek motor hacmine sahip aracı olanlar için artış çok daha sarsıcı olacak. İşte motor hacmi ve yaş aralığına göre araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu o zamlı tarife:

Öte yandan, söz konusu vergileri 31 Aralık'a kadar Cumhurbaşkanı Eroğan'ın değiştirme yetkisi var.