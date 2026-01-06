BMW’nin sürpriz yeni markası: Retro ruh, minimalist dokunuş… Ama daha fazlası var

BMW’nin sürpriz yeni markası: Retro ruh, minimalist dokunuş… Ama daha fazlası var
Yayınlanma:
BMW, uzun yıllardır süregelen Alpina ortaklığını Mart 2022'de tamamlayarak, bir dönemi sona erdirdi. Münih'in en büyük şirketi, Alpina'nın 2020'den 2025 sonuna kadar bağımsız olarak faaliyet göstermesine izin verme taahhüdüne sadık kaldı; zira 1 Ocak 2026'dan itibaren BMW, markanın tam kontrolünü ele alacak ve Alpina'yı grup içinde bağımsız bir marka olarak yeniden piyasaya sürecek.

Yapılan açıklamaya göre, BMW Alpina'nın temel prensibi "maksimum performans ve üstün sürüş konforunun , kendine özgü sürüş özellikleriyle birleşimi"dir.

Kişiselleştirme, üst düzey otomotiv dünyasını şekillendiren trendlere paralel olarak merkezi bir rol oynayacak. BMW, alıcılara "olağanüstü bir kişiselleştirme seçenekleri portföyü" sunacak ve otomobillerde "özel malzemeler ve ayırt edici detaylar" yer alacak.

bmw-headquarters.jpg

Şirket, yeni kurulan BMW Alpina araçlarının "görünüm, akustik ve his açısından en zorlu beklentileri karşılayacağını" iddia ediyor. Bu , lüks, zarafet, fiyatlandırma ve ayrıcalık konularında BMW ve Rolls-Royce arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bir markayı işaret ediyor .

bmw-alpina.jpg

BMW Alpina'nın yeni logosu ilk kez görücüye çıkıyor; 1970'lerin asimetrik Alpina ambleminden unsurlar ve BMW araçlarında bulunan yazı tipinden farklılaşan minimalist bir yazı tipi kullanılıyor. Geleneksel yuvarlak Alpina logosunun akıbeti ise belirsizliğini koruyor; ancak 2025 ortalarındaki son yeniden tasarımını göz önünde bulundurursak, kullanılmaya devam etmesi muhtemel.

Zamanla Alpina, mevcut BMW modellerinin dış görünüş, iç mekan, şasi ve performans açısından ince iyileştirmelerle geliştirilmiş versiyonlarını sundu. BMW Alpina'ya geçişten önceki son model, 8 Serisi Gran Coupe'ye dayanan sınırlı üretim B8 GT oldu.

Markanın geleceğe yönelik yönelimine gelince, BMW Alpina hem içten yanmalı motorlu hem de tamamen elektrikli modeller sunmaya hazır görünüyor; bu karar, BMW'nin değişen düzenleyici ve pazar gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanmış, tüm güç aktarma organlarında esneklik sağlama stratejisiyle de örtüşüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Ekonomi
En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!
En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!
BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi!
BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı geldi!