BMW’nin sürpriz yeni markası: Retro ruh, minimalist dokunuş… Ama daha fazlası var

Yapılan açıklamaya göre, BMW Alpina'nın temel prensibi "maksimum performans ve üstün sürüş konforunun , kendine özgü sürüş özellikleriyle birleşimi"dir.

Kişiselleştirme, üst düzey otomotiv dünyasını şekillendiren trendlere paralel olarak merkezi bir rol oynayacak. BMW, alıcılara "olağanüstü bir kişiselleştirme seçenekleri portföyü" sunacak ve otomobillerde "özel malzemeler ve ayırt edici detaylar" yer alacak.

Şirket, yeni kurulan BMW Alpina araçlarının "görünüm, akustik ve his açısından en zorlu beklentileri karşılayacağını" iddia ediyor. Bu , lüks, zarafet, fiyatlandırma ve ayrıcalık konularında BMW ve Rolls-Royce arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bir markayı işaret ediyor .

BMW Alpina'nın yeni logosu ilk kez görücüye çıkıyor; 1970'lerin asimetrik Alpina ambleminden unsurlar ve BMW araçlarında bulunan yazı tipinden farklılaşan minimalist bir yazı tipi kullanılıyor. Geleneksel yuvarlak Alpina logosunun akıbeti ise belirsizliğini koruyor; ancak 2025 ortalarındaki son yeniden tasarımını göz önünde bulundurursak, kullanılmaya devam etmesi muhtemel.

Zamanla Alpina, mevcut BMW modellerinin dış görünüş, iç mekan, şasi ve performans açısından ince iyileştirmelerle geliştirilmiş versiyonlarını sundu. BMW Alpina'ya geçişten önceki son model, 8 Serisi Gran Coupe'ye dayanan sınırlı üretim B8 GT oldu.

Markanın geleceğe yönelik yönelimine gelince, BMW Alpina hem içten yanmalı motorlu hem de tamamen elektrikli modeller sunmaya hazır görünüyor; bu karar, BMW'nin değişen düzenleyici ve pazar gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanmış, tüm güç aktarma organlarında esneklik sağlama stratejisiyle de örtüşüyor.