Araba hırsızlarını pes ettiren 6 yöntem

Araba hırsızlarını pes ettiren 6 yöntem
Yayınlanma:
Araç hırsızlığı olayları artıyor ve hırsızlar bu durumdan elektronik araçlardan büyük ölçüde faydalanıyor. ﻿Resmi verilere göre, araba hırsızlığı belirgin şekilde fazladır. Örneğin, Fransa'da her saatte 19 hırsızlık vakası yaşanmakta olup, başlıca hedef lüks SUV'lardır.

Aracınızı korumada en önemli yardımcılarınızdan biri elektronik immobilizer sistemidir. İmmobilizer, kontağı kapattığınız anda otomatik olarak devreye girer ve yakıt beslemesini keserek aracın çalışmasını engeller.

ALARM SİSTEMİ

kleftes-3.jpg

Alarm sistemleri, kendini kanıtlamış bir koruma yöntemidir. Bu sistemlerin çoğunda iç mekan hareket sensörleri, kaput girişine karşı koruma ve çekme koruması bulunur. Daha yeni modeller, mobil bildirimler aracılığıyla sürücüye gerçek zamanlı güncellemeler bile sağlayabilir.

EK KORUMA ÖNLEMLERİ

kleftes-2-0.jpg

Direksiyon simidine takılan bir kumanda kolu hırsızlar için caydırıcı bir unsur görevi görür ancak aracınızı tamamen savunmasız hale getireceğinin garantisini vermez. Bununla birlikte, elektronik yöntemlerle aşılamayacak, ancak göze batmayan önemli bir müdahale gerektiren ek bir zorluk seviyesi eklediği açıktır.

GPS TAKİBİ

Konum belirleme sistemleri, aracınızın konumunu her zaman takip eder. Ancak, böyle bir sistemin caydırıcı bir unsur olmadığını, ancak talihsiz bir olay durumunda size yardımcı olabileceğini unutmamalısınız.

PARK EDERKEN DİKKATLİ OLUN

Kilitli garaj gibi güvenli bir park yeri, hırsızlığı önleyebilir ve bazı durumlarda sigorta priminizi olumlu yönde etkileyebilir. Öte yandan, park ettiğiniz yer güvenli görünse bile, tehlikeli mahallelerde park etmek kötü bir seçim olabilir.

DEĞERLİ EŞYALARDAN UZAK DURUN

klopi-aytokinitoy-1.jpg

Teknik önlemlere ek olarak, aracınızı her zaman kilitlemeniz ve değerli eşyalarınızı veya diğer kıymetli eşyalarınızı içeride bırakmamanız da önemlidir. Araç içinde markalı bir çantanın bulunması, içeriğinden bağımsız olarak her halükarda tahrik edicidir.

ANAHTARLARI SAKLAMA﻿

keyless-system.jpg

Araç anahtarlarınıza özellikle dikkat edin. Anahtarlarınızı görünür yerlerde veya kolayca erişilebilen yerlerde bırakmaktan kaçının; aksi takdirde birileri siz fark etmeden anahtarlarınızı elinizden alabilir.

Bu nedenle, aracınızı hırsızlığa karşı korumanın en etkili yolu, çeşitli önlemlerin bir arada uygulanmasıdır. Unutmayın ki amaç, aracınızı olabildiğince güvenli hale getirerek hırsızların işini giderek zorlaştırmaktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Ekonomi
BMW’nin sürpriz yeni markası: Retro ruh, minimalist dokunuş… Ama daha fazlası var
BMW’nin sürpriz yeni markası: Retro ruh, minimalist dokunuş… Ama daha fazlası var
En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!
En düşük emekli aylığı için kritik toplantı!