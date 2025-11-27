Zam yağmuru: Kimse kurtulamayacak! Yol parası, IMEI ücreti, harç, vergi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek olan 2026 yılı vergi ve harç artış oranını resmileştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte ehliyetten pasaporta, trafik cezalarından IMEI kayıt ücretine kadar iğneden ipliğe her şeye zam yağacak. Bakan Şimşek ise artışların bu oranın altında tutulması için "çalıştıklarını" söyledi.

Yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi ve cezalara ne kadar zam gelecek?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılında uygulanacak vergi, harç ve ceza artışlarının tavanı da netleşmiş oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamaya göre, yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Bu oran, önümüzdeki yılın mali yükünün ne kadar artacağının da habercisi.

RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLDİ

Tebliğde, oranın nasıl belirlendiğine dair teknik detaylara yer verildi. Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, ilgili yılın Ekim ayında (Ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artışı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça ilan edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Sonuç olarak, vatandaşın karşısına yüzde 25,49'luk bir fatura çıkarıldı.

ŞİMŞEK 'DAHA DÜŞÜK ORAN' DİYE YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI

Tepki çeken artış oranının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten durumu yumuşatmaya yönelik bir açıklama geldi. Şimşek, “Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında değil, aynı zamanda istisna tutarları ve gelir vergisi tarifesinde de belirleyici olduğunu savunan Bakan, “Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANIN YEMEK VE YOL PARASI DA BU ORANLA ARTACAK

Bakan Şimşek, açıklamalarının devamında istisna tutarlarındaki artışa dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak”

Buna göre; basit usule tabi mükelleflerin kira istisnası, esnaf muafiyeti limiti, veraset-intikal vergisi istisnaları ve defter tutma hadleri de bu oran çerçevesinde revize edilecek.

HANGİ KALEM NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAMLI TARİFE

Yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı, 1 Ocak 2026 itibarıyla hayatın her alanına yansıyacak. İşte cep yakacak yeni tarife tahminleri:

YEMEK KARTI: Şu an 240 TL + KDV olan günlük yemek bedeli istisnasının 301,17 TL'ye (KDV hariç) çıkması bekleniyor.

YOL PARASI: Çalışanlara ödenen günlük 126 TL'lik ulaşım bedeli istisnasının 158,11 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

KİRA İSTİSNASI: Kira gelirini beyan edenler için 47 bin TL olan istisna tutarı, 58 bin 980 TL seviyesine çıkacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ: Yurt dışından telefon getirmek artık hayal oluyor. 45 bin 614 TL olan IMEI kayıt harcının 57 bin 241 TL'ye fırlaması bekleniyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI: 1000 TL olan harç bedeli, bu oranla artırılırsa 1255 TL olacak.

GAYRİMENKUL SATIŞI: 5 yıl dolmadan yapılan satışlardaki kazanç istisnası 120 bin liradan 150 bin 588 liraya yükselecek.

SİLAH RUHSATI DA ZAMLANIYOR

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları da nasibini alacak. Tahmini rakamlar şöyle:

Bulundurma: 50 bin 565 TL -> 63 bin 454 TL

Taşıma: 158 bin TL -> 198 bin 517 TL

Yivsiz Tüfek: 1225 TL -> 1537 TL

Trafik cezalarından pasaport harçlarına kadar tüm kalemlerde yapılacak bu artışlar, vatandaşın 2026 yılına da kemer sıkarak gireceğinin en net göstergesi oldu.