Erdoğan'dan Erenköy Cemaati'ne vergi jesti!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erenköy Cemaati ile ilişkili olduğu bilinen Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfı'na vergi muafiyeti tanıyan kararı onayladı. Bu son hamleyle birlikte, Türkiye'de vergi ayrıcalığına sahip vakıfların sayısı 341'e ulaştı.

Erdoğan'ın imzasıyla, vergi muafiyeti listesine iktidara yakınlığıyla bilinen bir vakfı daha eklenmiş oldu. 11 Kasım tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, Erenköy Cemaati bünyesinde faaliyet gösteren Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfı vergiden muaf statüsü kazandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre resmi kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfına, vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınmasına, 4962 sayılı Kanunun 20’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

ERENKÖY CEMAATİ VE TİCARİ BAĞLANTILAR

Gazeteci Barış Terkoğlu, geçmişte kaleme aldığı yazılarında BİM marketler zinciri ile Erenköy Cemaati arasındaki ilişkiyi detaylandırmıştı. Terkoğlu, cemaatin tarihsel gelişimini ve ticari bağlarını şu sözlerle aktarmıştı:

"Mahmut Sami Ramazanoğlu, 1950’lerde, Erenköy tren istasyonunun oradaki Zihni Paşa Camii’nde cemaatini toplamaya başlamış. 70’lerin sonunda Suudi Arabistan’a giderken, Musa Topbaş’ı vekil bırakmış. Cemaatin liderliği, onun ardından, oğlu Osman Nuri Topbaş’a geçmiş. İşte yıllardır dilimizde olan Topbaş ailesi, bu Topbaş ailesi. Hem Erenköy’de başlayan cemaat faaliyetini sürdürüyorlar hem de ticaret işlerini devam ettiriyorlar. Gündemdeki BİM de onların markası."

LİSTEDE TANIDIK İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Bugüne dek toplamda 341 vakfa vergi muafiyeti hakkı verildiği biliniyor. Bu listede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fertlerinin yönetiminde bulunduğu kuruluşlar da öne çıkıyor.

Oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Okçular Vakfı (Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı) bu imkandan yararlananlar arasında.

Ayrıca kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yönetimindeki Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), damadı Berat Albayrak'ın yönettiği Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın başında olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da vergi muafiyetine sahip kuruluşlar arasında yer alıyor.