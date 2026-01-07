Antalya 17,5 milyon turist ağırladı

Antalya, 2025 yılında turizmde bir kez daha rekor kırdı. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle kente gelen toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 571 bin 155’e ulaştı. Böylece Antalya, 2024 yılında kaydedilen 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi sayısını geride bırakarak yaklaşık yüzde 2’lik artış yakaladı.

Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehri arasında 8’inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde ise 5’inci sırada yer alan Antalya, 2025’i rekor yılı olarak kapattı. Aynı dönemde transfer yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 448 bin 607 olarak kaydedildi. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle elde edilen bu sonuç, Antalya turizminin büyüme ivmesini daha da güçlendirdi.

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞ SAYISINDA YENİ ZİRVE

2025 yılı, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının ziyaretlerinde de rekorun yenilendiği bir yıl oldu. 2024’te ilk kez 1 milyon sınırını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen sayı, 2025’te yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940’a yükseldi.

ANA PAZARLARDA GÜÇLÜ TABLO

Antalya’ya 2025 yılında en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere oldu. Bu tablo, kentin geleneksel ana pazarlardaki güçlü konumunu koruduğunu ve farklı coğrafyalardan talep görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ YILA YAYILDI

Antalya turizmi 2025’te günlük giriş rekorlarıyla da dikkat çekti. Mayıs–kasım dönemini kapsayan 7 aylık süreçte, tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayıları kayda geçti. Özellikle Ekim 2025’te, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlanarak ekim ayları içinde tarihi zirveye ulaşıldı.

Ortaya çıkan veriler, Antalya’da turizmin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını, yıl geneline yayılan güçlü bir hareketlilik kazandığını gösterdi.