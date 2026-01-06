Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı" çerçevesinde yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasına dahil olmaya çalışan gençlere yönelik yeni bir teşvik paketi açıkladı.

İktidarın 23 yıllık ekonomi yönetiminin ardından gelen bu hamle, eğitimli ama işsiz milyonlarca genci hedefliyor. Programın en dikkat çeken maddesi ise Nitelikli İşgücü Eğitim Programı (NİUP) kapsamında verilecek günlük 1375 liralık cep harçlığı oldu.

GENÇ İSTİHDAMINDA YENİ MODEL: GÜÇ PROGRAMI

Hükümetin eğitim ve iş hayatı arasındaki kopukluğu giderme iddiasıyla başlattığı "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)" programı, beş ana destek alanından oluşuyor.

Erdoğan, bu sistemle her gencin yeteneklerini iş gücü piyasasına aktarabilmesini hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu devam ediyor. Muhalefetin başını çektiği çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı gösterirken biz ekonomide gençlerle birlikte büyüyoruz.

Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışmalarına rağmen biz gençlerimizi el üstünde tutuyoruz.

Gençlere daha iyi gelecek sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim derdimiz var. Bu ülke ile ilgili hayallerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz var.

Tüm alanlarda kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerin bilgi ve kabiliyetlerinden faydalanmaya devam ediyoruz.

Eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek adımları atmayı sürdürüyoruz.

Gençliğin Üretim Çağı GÜÇ programı bunlardan biridir. 5 temel destek alanını kapsayan program ile her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini işgücüne aktarabildiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz.

GÜÇ programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine eğitim ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik destekler sunacağız.

Hayata geçirdiğimiz bu proje ile devletin istihdamdaki rolünü yeniden şekillendiriyoruz. Bu program kapsamında;

İlk adım staj desteği: Bununla gençlerin eğitimleri sürerken işgücü piyasası ile tanışması ve mezuniyet sonrası istihdamı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İŞKUR'daki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj programlara ulaşabiliyor. Şimdi bunu bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal Staj Programını İŞKUR'a devrettik ve mevcut sistem ile birleştirdik. 10'dan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektördeki stajyer çalıştırma yükümlülüğüne devam edeceğiz. En az yüzde 10 stajyer alma zorunluluğu geliyor. Staj döneminde gençlere ücret ve prim desteği vereceğiz. 3 yıl için 27 milyar liralık bütçe ayırdık. 3 yılda 800 bin gencin staj sürecine devlet olarak destek sunacağız. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞKUR'dan alıyoruz.

Bu eğitim sistemi 28 Şubat sürecinde ağır yara aldı. Katsayı denen ucube sistem ile meslek liselerinin önü kesildi. Bu haksızlığa son verdik.

YÖK, MEB ve Çalışma Bakanlığı arasında işbirliği yapıldı. Meslek liselerinin son sınıfında olanların bilgilerini İŞKUR'a aktardık. Son sınıfta eğitim yapan öğrencilere iş imkanı hızlı şekilde sağlanacak.

Zaman zaman gençler iş beğenmiyor diyorlar. Bunlar gençlere haksızlık. Bunun da ötesinde ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığına şahit oluyoruz. Onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı kabul etmedik. etmeyeceğiz.

3. proje : NİUP.

Programa katılan her gence günde 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. Primlerini de devlet olarak biz üstleneceğiz. 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda toplamda 450 bin gence eğitim verilecek.

4. proje: 18-25 yaş arasında ilk işine giren gençlerin 6 ay maaşını biz vereceğiz. Sigortalarını da biz yatıracağız."

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN

