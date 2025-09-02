Nakşibendi tarikatına yakın vakfa vergi muafiyeti!

Nakşibendi tarikatına yakın vakfa vergi muafiyeti!
Yayınlanma:
Tarikat ve cemaatlere tanınan ayrıcalıklar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Nakşibendi tarikatına yakınlığıyla dikkat çeken Yavuz Selim Vakfı'na vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine eklendiği belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Nakşibendi tarikatına yakınlığıyla bilinen Yavuz Selim Vakfına Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi muafiyeti tanındı.

1979’da Trabzon’da kurulan vakfın, Nakşibendi tarikatının Halidî koluna bağlı olduğu belirtiliyor. Trabzon, Ankara, Samsun ve Ordu’da toplam sekiz şubesi bulunan vakfın, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yasaklanan medrese faaliyeti yürüttüğü de belirtiliyor.

MENZİL CEMAATİ, ÜNİVERSİTE İZNİNİ DEVRETMİŞTİ

Menzil cemaati tarafından kurulacağı belirtilen Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Neutec İlaç’ın sahibi Mahmut Bilgiç’in kurduğu Bilgiç Vakfı’na devredilmişti. Vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesinde Bilgiç Vakfı da yer aldı.

CEMAAT VAKIFLARINA AYRICALIK

Türkiye genelinde vergiden muaf tutulan vakıf sayısı 340’a ulaştı. AKP döneminde muafiyet tanınan vakıflar arasında kamuoyunda tartışma yaratan TÜGVA, TÜRGEV, SETA Vakfı, Albayrak Vakfı ve Ensar Vakfı da bulunuyor. Bu kapsamda tarikat ve cemaatlere yakın birçok vakfa vergi muafiyeti tanındığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

