Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruştrumasına kapsamında tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı.
Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.
Soruşturma kapsamında ek ifade everen Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı.
SAVCILIĞA EK İFADE VERMİŞTİ
Cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Cebeci, savcılığa verdiği ek ifadesinde şunları söylemişti:
- "Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.
- Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiç bir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve whatsapp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım.
- THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm, 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık, özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum, daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım."
ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi poziitf çıkan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı.
Cebeci, savcılığa aylık gelirinin 120 bin TL olduğunu belirtti.