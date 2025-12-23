Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruştrumasına kapsamında tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında ek ifade everen Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı.

ela-rumeysa-cebeci-nin-ek-ifadesi-ortaya-cikti.webp

SAVCILIĞA EK İFADE VERMİŞTİ

Cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Cebeci, savcılığa verdiği ek ifadesinde şunları söylemişti:

  • "Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.
  • Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiç bir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve whatsapp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım.
  • THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm, 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık, özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum, daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım."

11-89-edited.jpg

Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi: Suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında serbestEla Rümeysa Cebeci ek ifade verdi: Suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında serbest

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi poziitf çıkan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı.

Cebeci, savcılığa aylık gelirinin 120 bin TL olduğunu belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Magazin
Hayranlarını korkutmuştu: Hülya Avşar'dan kaza açıklaması
Hayranlarını korkutmuştu: Hülya Avşar'dan kaza açıklaması
Ünlü şarkıcı Chris Rea hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Chris Rea hayatını kaybetti
Uyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor! Defne Samyeli'den açıklama
Uyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor! Defne Samyeli'den açıklama