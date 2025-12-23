Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi: Suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifade verdiği ortaya çıktı. İşte Cebeci'nin ifadesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin savcılığa verdiği ek ifadesi şöyle:

"Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum.

"KİMSEYE UYUŞTURUCU SATMADIM"

Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiç bir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve whatsapp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, YURT DIŞINDA SERBEST"

THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm, 2021 yılında ben Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık, özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum, daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

