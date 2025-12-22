Show TV'de Okan Buruk depremi! Ela Rümeysa Cebeci iddiası ortalığı karıştırdı: TMSF'den jet Sevilay Yılman kararı

Show TV'de Okan Buruk depremi! Ela Rümeysa Cebeci iddiası ortalığı karıştırdı: TMSF'den jet Sevilay Yılman kararı
Show TV'de ''Okan Buruk ifadeye çağrılacak'' iddiasını ortaya atan gazeteci Sevilay Yılman ile ilgili TMSF, flaş bir karar aldı. Ela Rümeysa Cebeci iddiası ortalığı karıştırdı! İşte detaylar...

Türkiye'de gündem olan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran, medya dünyasından spor çevrelerine uzanan soruşturma sürecinde, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’la ilgili dikkat bu sabah Show TV'de canlı yayında çeken bir iddia gündeme geldi.

Okan Buruk ifadeye mi çağrılacak? Ela Rümeysa Cebeci iddiasıOkan Buruk ifadeye çağrılacak iddiası

SEVİLAY YILMAN'DAN FLAŞ İDDİA

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yılman, tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci merkezli yürütülen dosyada, teknik direktör Okan Buruk’un da adının geçtiğini ve ifadeye çağrılmasının beklendiğini belirtti.

BAŞSAVCILIK KAYNAKLARINDAN YALANLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarınca, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağına dair çıkan iddialara yalanlama geldi.
Savcılık kaynakları, Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Buruk’a yönelik bu yönde herhangi bir işlem bulunmadığını ifade etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

YILMAN'IN BİLETİ KESİLDİ

Medyaradar'ın haberine göre; Galatasaray, Sevilay Yılman'ın açıklaması sonrası harekete geçti.
TMSF yönetimiyle konuşan kulüp yetkililerinin, bilgiyi yayan Sevilay Yılman ile ilgili bir yaptırım kararı almalarını talep etti.

yilmann.jpg
Galatasaray, Sevilay Yılman'a suç duyurusunda bulunacak

PROGRAM YAYINDAN KALDIRILDI

TMSF yönetimi, 'Bu Sabah' programını yayından kaldırdı.
Programda yorumcu olarak görev yapan Sevilay Yılman ve diğer çalışanların da işine son verildi.
Bu kararın ardından Galatasaray yönetiminin de Sevilay Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

