"Habertürk merkezli uyuşturucu operasyonu" olarak bilinen ve spor dünyasına da sıçrayan soruşturma ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını ifade etti.

Yılman, "Ela bela olmuş başka kulüplere de" ifadelerini kullanarak, ''Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağırılacak'' diyerek, sunucunun şaşkınlığı üzerine ifadeye çağrılacak ismi açıkladı.

Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağını duyduğunu belirterek, "Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde." dedi.

Soruşturmanın kilit ismi Ela Rümeysa Cebeci'ye atıfta bulunan Yılman, "Bizim Ela, bela olmuş. Fenerbahçe'nin de başına, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da... Biliyorsunuz Serdar Bilgili ismini de vermişti" yorumunu yaptı.

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Medyaya Yönelik Uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmış ve Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

Daha sonra Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı.

Saran'a Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlaşmaları soruldu ve Saran şu şekilde ifade verdi:

"Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ondan bahsediyorum. O akşam Ela ile içtiğimiz şaraptan bahsediyorum. Ben akşam puro içtim. Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanını da Ela içti. Ela'nın 'kafam hala güzel o nasıl bir şeydi' şeklinde ki mesajı bu şarabın tamamını içmesinden kaynaklıdır.

"Ama var ya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum, acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine Evet evet. Çok kafa isimler kafaları kelle alıyorlar. Esra hanım gönderdiler. 3 gün önce ki Esra Hanım çok uzun yıllardır Diğdem CINER'in sağ koluydu. Show'un başındaydı.

İnsanları, spikerleri falan çıkarma değil kafaları koparıyorlar. Bakalım neler olacak bitecek, bekleyip göreceğiz ama bir dizayn var. Lütfen sen de Kenan Beyle aram düzelt bak bu benim için çok önemli bir şey, çok mutlu olurum bunu yaparsan" şeklinde ki mesajda ise ben Kenan TEKDAĞ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için Ela Rumeysa TV100 kanalından Show TV'ye geçerken kendisini uyardım. Kenan'ın kötü kalpli, tehlikeli ve karanlık ilişkileri olduğunu söyledim. Ondan dolayı Kenan TEKDAĞ ile mesajlar atmış olabilir"