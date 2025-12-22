Icardi'den Galatasaray efsanesine şaşırtan mektup

Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların efsanesine sosyal medyadan mektup yazdı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa ile oynanan maçta ağları havalandırdı ve Süper Lig'de toplam 60 gole ulaşmayı başardı.

HAGI'YI GERİDE BIRAKTI

Mauro Icardi, 60 golle birlikte 59 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı ve Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu oldu.

TARİHE GEÇECEK

Galatasaray'da toplam 70 gol atan Mauro Icardi, 3 gol daha atması durumunda 72 gollü Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray forması altında en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek.

ICARDI'DEN ŞAŞIRTAN MEKTUP

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından Hagi'ye mektup yazdı.

İşte Icardi'nin mektubu:

"Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN.

"Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray’ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz.

Bizden önce Metin Oktay vardı.
Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim.
Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi.
Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız.
Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur.
Bugün bana Türkiye’nin idolü olduğum söyleniyor.
Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor.
Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor.

Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin:

o sevgi benimle başlamadı.
Metin Oktay’la başladı.
Sizinle büyüdü.
Bana düşen ise onu sürdürme onuruydu.
Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım.
Ve en büyük sorumluluğum, onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.

Bugün bir nesil “Ben Galatasaraylıyım” demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır.
İdol olmak, önemli goller atmak değildir.
İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır.
Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız.
Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil; şükranla karşılanacak bir şeydir.

Olduğunuz her şey için teşekkür ederim.
Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim.
Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim.
Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle,
Mauro Icardi"

