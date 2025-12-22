Torreira'nın pozisyonunu anlattı: Bu utanmazlıktır

Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı kartı bulunan Lucas Torreira'nın rakibine yaptığı müdahale sonrası hakemin verdiği karar tartışma konusu oldu. Torreira ile ilgili flaş bir yorum yapıldı.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yendi ve ilk yarıyı 42 puanla lider olarak tamamladı.

Galatasaray'da Lucas Torreira, 68. dakikada sarı kart gördü.

İlerleyen dakikalarda Lucas Torreira, rakibinin ayağına bastı ancak hakem sarı kartına başvurmadı.

torreira.jpg
Torreira'nın tartışma yaratan pozisyonu

Kasımpaşa cephesi ve futbolseverler, Torreira'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Yorumcu Erman Özgür, Uruguaylı futbolcunun pozisyonunu değerlendirdi.

''DEFALARCA BU ŞEKİLDE KAYRILDI''

Özgür açıklamasında, ''Fenerbahçe nasıl ki 4-0 kazandığı bir maçtan sonra Bartuğ'un kırmızı kart pozisyonu ile girdik, bugün de Galatasaray'ın sonuna kadar hak ettiği maçta dakika 80, bu pozisyon için neden tabela, hangi takımın oyuncusu olduğu veya hangi statta oynandığı bu kadar önemli? Pozisyon çok net bir şekilde, hakemin de görüş alanında, çok da yakın pozisyona. Net bir ikinci sarı kart. Atmıyor. Dün Bartuğ'u atmadı, bugün de Torreira'yı atmıyor, Torreira defalarca bu şekilde kayrıldı'' dedi.

''BU BİR UTANMAZLIKTIR''

Konuşmasını sürdüren Erman Özgür, ''Torreira bu pozisyona kadar Kasımpaşa her atak yapmaya çalıştığında topları öyle yerlerde kesti ki sanki bir dalgakırana vurup da geri dönüyormuş gibiydi. Maçın da en iyilerinden bir tanesi. Ama bunların hiçbiri şuradaki sarı kartı göstermeyişinin sebebi olamaz.

Arsızlık duygusu artık tavana ulaştı iki takımda da. Çok sıradan kabul ediliyor. Taraftarlar da sıradan kabul ediyor. Burada Torreira'nın atılıp atılmaması çok önemli değil. Bunların çok normal olduğuna dair çok mesaj da atıyorlar bana. Bu bir utanmazlıktır. Hakemin isminin ne olduğu hiç önemli değil. Fenerbahçe maçı ile bu maçın hakemi aynı olmadığına göre. Hakemlerin hangi iki takım üzerinde bu kadar etkisi olduğuna söylememize gerek yok herhalde.

2024/11/07/hbgs.jpgSonra da özellikle bir beraberlik ya da mağlubiyetten sonra çıkıyorlar, diyorlar ki adalet istiyoruz. Türkiye'de adalet kelimesi çok güçlü bir kelimedir, bunu söyledikleri zaman beni inandıramayan iki tane camia var onlar da bunlar. Fenerbahçe ve Galatasaray. Onların adaletten anladığı, kim kimden daha fazla kayrılacak hikayesi... Yine ezdiler adamları. Zaten halleri yok. 4 kere ceza sahasına girdikleri bir 90 dakika. Davinson Sanchez pozisyonunda el falan yok. Çünkü çarpıyor, orada çekemez elini'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

