Afrika Kupası'nda ilginç başlangıç

Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) Fas’ta muhteşem bir törenle açıldı. Ev sahibi Fas, açılış maçında Komorlar’ı 2-0 mağlup etti.

69 BİN 500 KİŞİ İZLEDİ

Turnuvanın açılış karşılaşması Rabat’taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynandı. Ev sahibi Fas, Komorlar’ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Galatasaray'a galibiyet sonrası bir müjde daha geldi

EN NESYRI 14 KALA OYUNA GİRDİ

Fas 11. dakikada penaltı kazandı ancak Süfyan Rahimi'nin vuruşunda Komorlar kalecisi Yannick Pandor gole izin vermedi. 55. dakikada Brahim Diaz’ın golüyle Fas öne geçti. 74. dakikada Eyüb el-Kabi’nin harika rövaşatası skoru 2-0 yaptı. Eyüb el-Kabi bir dönem Hatayspor'da da forma giymişti Sofyan Ambarat 90 dakika sahada kaldı, Youssef En-Nesyri ise 76. dakikada oyuna girdi.

Açılışta ilginç görüntüler vardı

FİNAL 18 OCAK'TA

Organizasyon, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenleniyor.

18 Ocak 2026’ya kadar sürecek turnuva Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirlerinde oynanacak.

24 takım, dörderli gruplarda mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alanlar ve en iyi dört üçüncü eleme turlarına yükselecek.

Eleme aşaması son 16 turuyla başlayacak, çeyrek ve yarı finallerin ardından final oynanacak.

Son şampiyon unvanı Fildişi Sahili’nde bulunuyor.

Gruplar

A Grubu: Fas, Mali, Zambiya, Komorlar

B Grubu: Mısır, Güney Afrika, Angola, Zimbabve

C Grubu: Nijerya, Tunus, Uganda, Tanzanya

D Grubu: Senegal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Benin, Botsvana

E Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Sudan

F Grubu: Fildişi Sahili, Kamerun, Gabon, Mozambik

Fas’ın açılış maçındaki performansı, ev sahibi olarak turnuvada favorilerden biri olabileceğinin sinyalini verdi.