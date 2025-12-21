Galatasaray'a galibiyet sonrası bir müjde daha geldi
Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'a bir müjde de Uğurcan Çakır'dan geldi.
Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Rams Park’taki mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 galip geldi.
UĞURCAN ÇAKIR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Monaco maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Uğurcan Çakır da mücadeleyi tribünden takip etti.
“İYİ ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIK”
Basın mensuplarının sakatlığına dair yönelttiği soruya yanıt veren milli kaleci, “İyi, çok şükür atlattık” dedi.
TRABZONSPOR MAÇIYLA GERİ DÖNECEK
Uğurcan Çakır’ın 5 Ocak’ta Trabzonspor’a karşı oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.
OKAN BURUK MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da maç öncesi yaptığı konuşmada "Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz” demişti.