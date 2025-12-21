Galatasaray'a galibiyet sonrası bir müjde daha geldi

Galatasaray'a galibiyet sonrası bir müjde daha geldi
Yayınlanma:
Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'a bir müjde de Uğurcan Çakır'dan geldi.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Rams Park’taki mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 galip geldi.

UĞURCAN ÇAKIR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Monaco maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Uğurcan Çakır da mücadeleyi tribünden takip etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

“İYİ ÇOK ŞÜKÜR ATLATTIK”

Basın mensuplarının sakatlığına dair yönelttiği soruya yanıt veren milli kaleci, “İyi, çok şükür atlattık” dedi.

thumbs-b-c-88b46170d10d66214d44975bc5dd443a.jpg

TRABZONSPOR MAÇIYLA GERİ DÖNECEK

Uğurcan Çakır’ın 5 Ocak’ta Trabzonspor’a karşı oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Rıdvan Dilmen: Galatasaray vasat oynadıRıdvan Dilmen: Galatasaray vasat oynadı

OKAN BURUK MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da maç öncesi yaptığı konuşmada "Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

