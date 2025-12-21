Galatasaray’ın 3-0 kazandığı Kasımpaşa maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakem yönetimine dikkat çekti ve Emre Belözoğlu’nun da aynı fikirde olabileceğini söyledi.



Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek devre arasına lider girdi. Mücadeleyi Sports Digitale YouTube kanalında yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı ve hakem yönetimini değerlendirdi.

Emre Belözoğlu'nu kahreden olay

Dilmen, Galatasaray’ın tek taraflı bir oyunla kazandığını belirterek, “Kasımpaşa hakikaten iyi oynamadı. Galatasaray ilk kez neredeyse hiç pozisyon vermedi ve bu sarı-kırmızılılar için en önemli artıydı. Tabii Kasımpaşa’nın oyun tarzı da etkili olmuştur. Emre Belözoğlu bu durumu çözmeli” dedi.

"TORREIRA ÇİFT SARI"

Hakem yönetimine de değinen Dilmen, “Hakem kolay bir maçı iyi yönetti. Çok yetenekli bir hakem ama siyah-beyaz hatalar yapıyor. Bugün de 79. dakikada hata yaptı. El tam gözünün önünde ama müdahale etmediği için sonra Lucas Torreira kontrolsüz girdi ve çift sarıdan gidebilirdi. Net sarıydı. Ben demiyorum ki 11’e 10’da maç berabere biterdi ama kırmızı kart çıksa maç sonu gerilimli olabilirdi” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VASAT OYNADI"

Dilmen ayrıca, “Genel olarak vasat oynadığın bir maçı 7-8 pozisyona girerek kazanmak ve devre arasına lider girmek moral açısından önemli” sözleriyle Galatasaray’ın performansını değerlendirdi. Dilmen'in yorumu Galatasaray taraftarını kızdırdı. Sosyal medya üzerinden Sarı Kırmızılı taraftarlar Dilmen'e eleştirilerde bulundular.