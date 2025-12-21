Emre Belözoğlu'nu kahreden olay

Emre Belözoğlu'nu kahreden olay
Kasımpaşa'nın başında 3. maçına çıkan Emre Belözoğlu, ortaya çıkan kötü tabloyla sarsıldı.

Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan maçta Kasımpaşa rakibine 3-0 mağlup oldu.

“DEĞİŞİM KAÇINILMAZ DURUYOR”

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, transfer mesajı verdi.

Genç teknik adamın sözleri şu şekilde:

Maçtan önce söylemiştim, bir planımız var, detaylandırdığımız yerler var. Oyunu 1-0'da tutacak çok... Oyuncular elinden geleni yaptılar. Ligi 3 senedir domine eden bir takım var karşımızda. Yorgun olduklarını düşündük. Son 20-25 dakika hamle yapacak oyuncular olsaydı farklı bir şey olabilirdi. Antalyaspor maçında da geçişten gol bulabilen bir takım Galatasaray. Futbolda birçok kez çalıştığınız yer de karşınıza geliyor. Elimizdeki güce göre en iyisini yaptık. 1-0'dan sonra 1-1'i bulabilir miyiz diye düşündük, konuştuk. 1-0 kaybetmek ile 2-0 kaybetmek arasında fark var, 2-0 ile 3-0 arasında fark var. Ne olursa olsun elimde fizik anlamında kaliteli bir takım var. Devre arasında 7-8 oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Değişim kaçınılmaz duruyor. Ligin ilk yarısında sahasında kazanamamış bir Kasımpaşa var.

HENÜZ GOL ATAMADILAR

Kasımpaşa’nın başında 3 maçına çıkan Emre Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. İstanbul ekibi 3 maçta da rakip kaleye gol atamadı.

- Kocaelispor (0 isabetli şut)
- Gençlerbirliği (1 isabetli şut)
- Galatasaray (0 isabetli şut)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

