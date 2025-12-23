Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

Türkiye ile Umman Sultanlığı vizler konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı. Umman Dışişleri Bakanlığı, vize muhafiyetine ilişkin detayları açıkladı.

TÜRKİYE'YE VİZEYİ KALDIRDI

Yeni düzenlemeye göre sıradan pasaport sahibi Umman vatandaşları, Türkiye’ye giriş için önceden turist vizesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak.

Umman vatandaşları, 180 günlük süre içinde Türkiye’de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Anlaşma kapsamında Türk vatandaşları da Umman’a girişte vize alma zorunluluğundan muaf olacak.Türk vatandaşları, her ziyaret için Umman’da 30 güne kadar kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.

PASAPORT VE SİGORTA UYARISI

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek Umman vatandaşlarına pasaportlarının giriş tarihinden itibaren en az altı ay geçerli olması gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası yaptırılması tavsiye edildi. Açıklamada, seyahat edecek tüm yolculara güvenli ve keyifli bir yolculuk temennisi yer aldı.