90 gün vizesiz seyahat imkanı turizmi patlattı: 90 bin Türk'ün akın etmesi bekleniyor
Japonya’ya giden Türk turist sayısı, 90 gün vizesiz seyahat imkanından dolayı adeta patlama yaşadı. Turist sayısı son iki yılda yüzde 430 artarken, şimdiye kadar 70 bin turistin ziyaret ettiği Japonya'ya gidişin 90 bine çıkması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2022’de yaklaşık 7 bin Türk Japonya’yı ziyaret ederken bu sayı 2023’te 17 bine yaklaştı.

Bigpara'dan Şevval Aydoğan'ın haberine göre, bu rakamlar, 2025 yıllarında ise adeta patlama yaşadı. TÜİK'in Japonya Ulusal Turizm Örgütü’nün (JNTO) istatistiklerinden derlediği verilere göre, 2025 Ocak–Eylül döneminde Japonya’ya Türkiye’den giden ziyaretçi sayısı yüzde 76.8 arttı.

japonya-turk-turist.webp

İLK 9 AYDA 70 BİN ZİYARETÇİ

Japonya’yı, bu yılın ilk dokuz ayında ziyaret eden Türklerin sayısı yaklaşık 70 bin olurken, yıl sonunda ise toplam sayının 90 bine ulaşacağı değerlendiriliyor. Bu durum, son iki yılda Japonya’ya giden Türk turist sayısında yüzde 430’luk bir artış anlamına geliyor.

BİLET FİYATLARI 100 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Türk pasaport sahiplerinin Japonya’da 90 güne kadar vizesiz kalabilmesi bu ilgiyi tetikleyen en güçlü faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Buna ek olarak yeni direkt uçuşlar, Japon kültürüne yönelik artan merak, sosyal medya etkisi ve turistik çeşitlilik yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Japonya’ya gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları dönemsel değişiklik gösteriyor. Kampanyalarda ekonomi sınıfı biletler tek kişi için 50 bin TL’nin üzerinde başlarken yoğun sezonlarda 100 bin TL’yi aşabiliyor.

“YIL SONUNA KADAR 90 BİN TÜRK GİDECEK”

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Japonya turlarına olan ilginin geçen yıla göre 3 kat arttığını söyledi. Günaydın, ilk 9 ayda yaklaşık 70 bin Türk’ün Japonya’ya gittiğini belirterek yıl sonunda bu sayının 90 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Tur fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Günaydın, “Yalnızca Japonya’yı kapsayan 5–7 gecelik turlar ortalama 2.300 Euro’dan başlıyor ve 4.500 Euro’ya kadar çıkıyor. Geçen seneye göre ciddi bir fiyat değişikliği yok; çünkü tur maliyetlerinin yüzde 60’ını uçak belirliyor” dedi.

Ayrıca Japon Yeni’nin düşük seyri sayesinde özellikle elektronik alışverişte fırsatların doğduğunu vurgulayan Günaydın, Türk turistlerin Tokyo’nun en popüler bölgelerinden Ginza’yı sıklıkla tercih ettiğini söyledi.

Günaydın, “İlgi hiçbir zaman düşmez, 2026’da da yükselerek devam eder” diye konuştu.

