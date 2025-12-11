2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar

2026 yılı, çalışanlar için adeta “uzun tatiller yılı” olacak. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi ve bazı dönemlerde sadece 1–4 günlük izinlerle tatil sürelerinin 9 güne kadar uzaması, çalışanlara önemli bir avantaj sağlayacak.

Yıllık en fazla 14 günlük izin ile tüm resmi tatilleri birleştiren çalışanlar, toplamda 45 güne varan tatil fırsatı yakalayacak. 2026 yılı tatilleri, çalışanların minimum izin kullanarak uzun aralar verebileceği şekilde denk geliyor. İşte tablodaki verilere göre resmi tatiller ve izin durumları:

Yılbaşı Tatili – 4 Gün

Tatil Tarihi: 1–4 Ocak

Kullanılacak İzin: 1 gün

Toplam Tatil: 4 gün

Ramazan Bayramı – 9 Gün

Tatil Tarihi: 14–22 Mart

Kullanılacak İzin: 4 gün

Toplam Tatil: 9 gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 5 Gün

Tatil Tarihi: 22–26 Nisan

Kullanılacak İzin: 2 gün

Toplam Tatil: 5 gün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü – 4 Gün

Tatil Tarihi: 1–4 Mayıs

Kullanılacak İzin: 1 gün

Toplam Tatil: 4 gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 4 Gün

Tatil Tarihi: 16–19 Mayıs

Kullanılacak İzin: 1 gün

Toplam Tatil: 4 gün

Kurban Bayramı – 9 Gün

Tatil Tarihi: 23–30 Mayıs

Kullanılacak İzin: 2 gün

Toplam Tatil: 9 gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 5 Gün

Tatil Tarihi: 14–18 Temmuz

Kullanılacak İzin: 2 gün

Toplam Tatil: 5 gün

Cumhuriyet Bayramı – 5 Gün

Tatil Tarihi: 27–29 Ekim

Kullanılacak İzin: 2 gün

Toplam Tatil: 5 gün

9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com’dan 2026 resmi tatilleri için ilham veren rotalar