2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026 yılı, çalışanlar için adeta “uzun tatiller yılı” olacak. Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi ve bazı dönemlerde sadece 1–4 günlük izinlerle tatil sürelerinin 9 güne kadar uzaması, çalışanlara önemli bir avantaj sağlayacak.
Yıllık en fazla 14 günlük izin ile tüm resmi tatilleri birleştiren çalışanlar, toplamda 45 güne varan tatil fırsatı yakalayacak. 2026 yılı tatilleri, çalışanların minimum izin kullanarak uzun aralar verebileceği şekilde denk geliyor. İşte tablodaki verilere göre resmi tatiller ve izin durumları:
Yılbaşı Tatili – 4 Gün
Tatil Tarihi: 1–4 Ocak
Kullanılacak İzin: 1 gün
Toplam Tatil: 4 gün
Ramazan Bayramı – 9 Gün
Tatil Tarihi: 14–22 Mart
Kullanılacak İzin: 4 gün
Toplam Tatil: 9 gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 5 Gün
Tatil Tarihi: 22–26 Nisan
Kullanılacak İzin: 2 gün
Toplam Tatil: 5 gün
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü – 4 Gün
Tatil Tarihi: 1–4 Mayıs
Kullanılacak İzin: 1 gün
Toplam Tatil: 4 gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 4 Gün
Tatil Tarihi: 16–19 Mayıs
Kullanılacak İzin: 1 gün
Toplam Tatil: 4 gün
Kurban Bayramı – 9 Gün
Tatil Tarihi: 23–30 Mayıs
Kullanılacak İzin: 2 gün
Toplam Tatil: 9 gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 5 Gün
Tatil Tarihi: 14–18 Temmuz
Kullanılacak İzin: 2 gün
Toplam Tatil: 5 gün
Cumhuriyet Bayramı – 5 Gün
Tatil Tarihi: 27–29 Ekim
Kullanılacak İzin: 2 gün
Toplam Tatil: 5 gün
9 günlük izinle 38,5 gün tatil: Turna.com’dan 2026 resmi tatilleri için ilham veren rotalar