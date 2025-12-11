Mutluluğu arayan teknoloji milyarderleri kendi şehirlerini inşa etmeye başladı

"O kadar zengin olup da o kadar mutsuz olmayı hayal edebiliyor musunuz?"

Dünya genelinde ekonomik hoşnutsuzluk artarken dünyanın teknoloji milyarderleri vaat edilen topraklara doğru yol alıyor. Ancak önce o toprakları inşa etmeleri gerekecek.

Ekim ayının başlarında Singapur'da düzenlenen "Ağ Devleti Konferansı"nda, eski Coinbase baş teknoloji sorumlusu Balaji Srinivasan, teknoloji endüstrisi elitlerinin "başarısız" Amerika Birleşik Devletleri'nden "nihai çıkışına" dair vizyonunu paylaştı. Srinivasan, " Bir hareketin başlayacağını söylemek doğru olur" diye belirtti.

Bu hareket, teknoloji devlerinin, özgürlükçü idealistlerin ve neoliberal ekonomi teorisyenlerinin oluşturduğu, şirket yanlısı ve hükümet karşıtı bir koalisyon olan "startup topluluklarının" yükselişidir.

Financial Times'ın bu olguyla ilgili yeni haberinde belirttiği gibi , hareket gerçekten de büyüyor. Bir zamanlar Bioshock serisi gibi distopik kurguların konusu olan şey, artık dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 120 yeni kurulan şirketin görevi haline geldi; her biri, organize toplum tarafından haksızlığa uğradığını hisseden milyarderleri cezbetmek için özel olarak inşa edilmiş şehirler kurmak için çabalıyor .

Örneğin, Srinivasan, Singapur'da Forest City olarak bilinen yapay bir adada bir " Ağ Okulu " işletiyor.

Elbette, Silikon Vadisi'ndeki hiçbir inziva yeri, yarım yamalak etkinlikler olmadan tamamlanmış sayılmaz.

Hatta katılabileceğiniz, girişimciler arası topluluklar bile var; örneğin, Kasım ayında sadece 10 kişinin katıldığı bir seminerle başlayan Thrive Tribe. Thrive Tribe'ın kurucusu Dez Peña, "Her konuşma, her lokma yemek, çalışırken yanınızda oturan her insan, farkında olmadan geleceğinizi şekillendiriyor," diye yazdı. "İşte bu yüzden bu alanı yarattım: gerçekliğinizi yeniden şekillendirmek için."

Teknoloji milyarderleri ve girişim sermayedarları ateşe inanılmaz miktarda benzin dökerken, girişimci toplulukları yeni bir moda değil.

Özgürlükçüler on yıllardır örgütlü toplumun bağlarından kurtulmanın yollarını hayal ediyorlar. Bunun önemli bir örneği, Honduras'ın Roatán adasında serbest bir vergi cenneti olarak işlev gören özgürlükçü bir "imtiyazlı şehir" olan Prospera'dır. Prospera, Peter Thiel, Adam Draper ve Marc Andreessen gibi teknoloji-özgürlükçü isimlerden 100 milyon dolardan fazla yatırım çekti.

Prospera başlangıçta düşük vergi oranları ve son derece gevşek düzenlemelerle özel, kâr amacı güden bir şehir olarak lanse edilmiş olsa da, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández'in ABD'de tutuklanmasının ardından bu deney başarısızlığa doğru gidiyor. Hernández ve rejimi Prospera'ya ülkede benzersiz bir yasal dayanak sağlamış olsa da, halefi Xiomara Castro, Prospera'yı devre dışı bırakmayı platformunun temel direklerinden biri haline getirdi.

2022'de Castro, Prospera'ya özel yasal statü veren yasayı iptal etti ve bu durum Prospera'nın kurucuları tarafından 11 milyar dolarlık bir dava açılmasına yol açtı.

2012'de "özerk şehir" fikrinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan Nobel ödüllü ekonomist Paul Romer, Prospera'yı "hükümetten bağımsız olabilecekleri özgürlükçü bir fantezi içinde yaşıyorlar... Bu iyi sonuçlanmayacak" diyerek eleştirdi.

Romer, hareketin tek eleştirmeni olmaktan çok uzak. Roatán'ın yerli sakinlerinden Batı'nın siyasi teorisyenlerine kadar , girişimci topluluklar halktan veya akademik çevrelerden pek destek görmüyor. Aslında, destekçilerini saymak daha kolay olurdu; bunlar genellikle milyarderler tarafından finanse edilen serbest piyasa düşünce kuruluşlarından geliyor.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nde siber özgürlükçülük üzerine araştırmalar yapan Olivier Jutel, Financial Times'a verdiği demeçte, "Bu kadar zengin olup da bu kadar mutsuz olmayı hayal edebiliyor musunuz?" dedi . "Kendilerini tüm sorunları çözebilecek büyük çözümcüler sanıyorlar, ama bu çok dar görüşlü bir düşünce. Ancak aptalca olması, dünyanın mirasçısı olmayacağı anlamına gelmez."