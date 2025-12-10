Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var

Hazırsanız bardakları dolduralım çünkü bu yazıdan sonra su içmek sadece bir alışkanlık değil, bir yaşam stratejiniz olacak.

Vücudunuzun %75'i, beyninizin ise %85'i sudur. Su, basit bir çözücüden çok daha fazlasıdır; birçok vücut fonksiyonu için önemlidir ve önerilen miktarlarda alındığında birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur veya görülme sıklığını önemli ölçüde azaltır. Bunlar arasında böbrek taşları, safra kesesi hastalıkları, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları, yüksek tansiyon, glokom ve venöz kan pıhtıları bulunur. Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da suyun insanoğlunun bildiği çoğu hastalığın azaltılmasında veya iyileştirilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Üstelik sağlıklı kişilerde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

American Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, günde 5 bardaktan fazla su içenlerin koroner kalp hastalığından ölüm riskinin, günde 2 bardaktan az su içenlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermiştir. Sabah uyanır uyanmaz en az bir bardak, yatmadan önce de bir bardak su içmenin gece kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiş ve dehidrasyonun kanın yapışkanlığını artırdığı ve pıhtılaşmayı destekleyen kan elementlerini artırdığı gösterilmiştir.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Chan, yeterince su içmemenin kalbe sigara içmek kadar zararlı olacağını belirtmektedir.

Araştırmacılar ayrıca, insanların saf su dışında bir şey içmeleri durumunda koroner kalp hastalığı risklerinin aslında arttığını belirtiyor. Bu içecekler arasında çay, kahve, gazlı içecekler ve hatta meyve suları da yer alıyor. Dr. Chan, "İnsanların, en azından kalp sağlığı açısından, sıvılarını sade sudan mı yoksa gazlı içeceklerden mi aldıkları arasında bir fark olduğunun farkına varmaları gerekiyor" diyor.

PEKİ, NE KADAR SU İÇMELİSİNİZ? İŞTE PRATİK BİR KURAL:

Vücut ağırlığınızı kilogram cinsinden alın ve her kilo için yaklaşık 30–35 ml su hesaplayın. Bu sayı, her gün içmeniz gereken önerilen su miktarıdır. Her kilo için yaklaşık 30–35 ml suya denk geliyor.

Yani 70 kg bir kişi için önerilen günlük su miktarı yaklaşık 2,3 litre oluyor.

Doğal olarak, egzersiz, artan hava sıcaklığı ve ateşle birlikte su ihtiyacınız artar. Bu durumlarla başa çıkarken sağduyunuzu kullanın ve yeterince su içtiğinizden emin olun.

Plastiklerdeki BPA riski nedeniyle, çoğu şişelenmiş sudan uzak durmak en iyisidir. Musluk suyunu filtrelemek iyi bir fikirdir; bu, iyi bir kömür filtresiyle çoğu durumda etkili olabilir. Aynı zamanda uzun vadede tasarruf etmenizi de sağlar. Kuyu suyu kullananlar için, ağır metaller gibi toksinler içermediğinden emin olmak için suyunuzu test ettirmeniz gerekir.

Uyandığınızda beyniniz için su için. Bu, bir fincan kahve veya çaydan çok daha net düşünmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca hafızanıza da iyi gelebilir, yaşlandıkça bunama ve Alzheimer hastalığından uzak kalmanıza ve sabahın erken saatlerindeki, anlaması zor görünen derslere daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

Gözleriniz için kahvaltıdan önce veya sonra mümkün olan en kısa sürede 2 bardak için. Bu, sabahları daha iyi odaklanmanıza yardımcı olacak ve yaşlandığınızda katarakt oluşumunu önlemenize yardımcı olacaktır.

Kalbiniz için 2 bardak su için. Kalbinizin tüm vücudunuza kan pompalamaya devam edebilmesi, yorulmaması veya damarlarınızda pıhtı oluşmaması için yeterli miktarda su bulundurmanız, kalp krizi, felç ve kan pıhtısı riskini azaltacaktır; bu da eğlenceli aktivitelerinizi kesinlikle sekteye uğratabilir.

Diz eklemleriniz için 2 bardak su için. Vücudunuzdaki eklem ağrılarından kaçınmak mı istiyorsunuz? Özellikle dizlerinizde? Her diz için en az bir bardak su içerek eklemlerinizi iyice yağlayın. Böylece, değiştirilmeleri gerekmeden önce uzun yıllar dayanacaklardır.

Evet, cildimin birkaç on yıl daha kırışıksız, sağlıklı ve canlı görünmesini sağlamak için en azından bir bardak saf su içmek istiyorum, bu yüzden emin olmak için fazladan bir bardak daha içeceğim... Ve bir tane daha kaslarım için, böylece sıradan işler yaparken veya sabah uyandığımda sertleşip ağrımasınlar.

Belki de "Su içmek gibi basit bir şeyin koroner sağlığımız üzerinde nasıl bu kadar önemli bir etkisi olabilir?" diye merak ediyorsunuzdur.

Unutmayın, su içmek bir alışkanlık değil, yaşamın temel gerekliliğidir. Bugünden itibaren su içme alışkanlığınızı gözden geçirin ve suyunuzu yanınızdan eksik etmeyin. Çay, kahve, gazlı içecekler yeterli değil… Vücudun asıl istediği şey su. Ertelenmeyin, hemen bardakları hazırlayın…