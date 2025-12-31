Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamalısınız?

Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamalısınız?
Yayınlanma:
Ağız hijyeni, diş ve diş etlerinin sağlığını korumanın anahtarıdır ve sabah diş fırçalama bu rutinin özel bir yerini tutar. Sabah diş fırçalamak gereklidir ancak sıkça sorulan soru şudur: Kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamak daha iyidir? Uzmanlar, her iki yaklaşımın da avantajları olduğunu ve en önemlisinin diş fırçalamayı atlamamak olduğunu vurguluyor.

Kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalamak, dişlerinizdeki karbonhidrat ve şekerleri temizler. Kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalamak, dişlerinizdeki karbonhidratları ve şekerleri temizler .

Kahvaltıdan önce diş fırçalamak gece boyunca oluşan bakterileri uzaklaştırır ve florür ile diş minesini korurken, yemekten sonra diş fırçalamak bakterileri besleyen yiyecek artıklarını, şekerleri ve karbonhidratları uzaklaştırmaya yardımcı olur.

dis-curuklerine-karsi-ilk-onlem-dogru-dis-fircalama-5885-1.jpg

Ancak zamanlamaya dikkat etmelisiniz; asitli yiyecek veya içeceklerden hemen sonra dişlerinizi fırçalamak mine tabakasına zarar verebilir. Bu nedenle, en az 30 dakika beklemeniz veya suyla gargara yapmak ya da şekersiz sakız çiğnemek gibi alternatif yöntemler kullanmanız önerilir.

KAHVALTIDAN ÖNCE DİŞ FIRÇALAMANIN FAYDALARI

Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), dişlerinizi günde iki kez fırçalamanızı önerir, ancak bunun tam olarak hangi saatte yapılması gerektiğini belirtmez.

dogru-dis-fircalama-teknikleri-1200x800-1500-1000.jpg

Uyandıktan hemen sonra dişleri fırçalamak, gece boyunca biriken plak ve bakterileri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca diş minesini florürle "kaplayarak" onu gıda asitlerinden korur.

Diş fırçalamak, tükürük üretimini anında artırır. Tükürük, ağızdaki zararlı bakterilerle savaşmaya ve asitleri nötralize etmeye yardımcı olur.

KAHVALTIDAN SONRA DİŞ FIRÇALAMANIN FAYDALARI

Uzman kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalamanın dişlerinizden karbonhidrat ve şekerleri uzaklaştırarak ağız bakterilerinin beslenmesini önlediğini açıklıyor.

- Eğer dişlerimi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayacağımı seçmek zorunda kalsaydım, kesinlikle kahvaltıdan sonra fırçalamayı seçerdim – diye ekliyor uzman diş hekimi.

Ancak, yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak mine tabakasına zarar verebilir . Genel öneri, tükürüğün yiyecek asitlerini ve bakterileri uzaklaştırıp mine tabakasını onarması için 30-60 dakika beklemektir.

"Beklerken, ağzınızdaki plakların bir kısmını temizlemek ve ağzınızdaki asitliği nötr bir seviyeye getirmek için ağzınızı suyla iyice çalkalayabilirsiniz," diyor uzman .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Sağlık
Kışın kalp krizi sessizce gelir: 3 belirtiyi asla görmezden gelmeyin
Kışın kalp krizi sessizce gelir: 3 belirtiyi asla görmezden gelmeyin
Kışın bacaklarınızın ağrımasından soğuk havalar mı suçlu?
Kışın bacaklarınızın ağrımasından soğuk havalar mı suçlu?